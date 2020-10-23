Эксперт оценил появление крымского вопроса в предвыборных дебатах Трампа и Байдена

Эксперты прогнозируют, что риторика Крыма не уйдет из политики США Фото: Архив "КП"

Появление крымского вопроса во время дебатов между кандидатами в президенты США - это не что иное, как очередная спекуляция и неумение политиков сосредоточиться на внутриполитических проблемах. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее президент США Дональд Трамп во время заключительного раунда предвыборных теледебатов раскритиковал своего оппонента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена за то, что он не смог помешать присоединению Крыма к России. Трамп заявил, что именно при Байдене «Россия забрала себе часть Украины». Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, прошедшего в марте 2014 года.

- Вместо того, чтобы предъявить программу по выходу из кризиса, который сложился внутри страны, затрагивают темы, которые не являются делом США. Тему Крыма в вопросе санкций, конечно, будут использовать и дальше, а не только в период избирательной кампании, поскольку штаты не готовы пересматривать свои взгляды по России, - отмечает политолог.

По мнению эксперта, в США накопилось много других проблем, на которые могли бы сделать акцент кандидаты в президенты. Например, рецессия американской экономики или максимальное распространение коронавирусной инфекции.

- Понятно, что штаты до сих пор не могут смириться с потерей Крыма, ведь у них было достаточно много планов. У любой американской администрации отстаивание внешнеполитических интересов регулярно происходит при любой партии, заседающей в Конгрессе или Белом доме. Но то, что они сегодня эту тему активно используют, безусловно, на мой взгляд, является спекуляцией. Ведь Крым - это дело внутренней политики Российской Федерации, а не США, - заключил Ганжара.

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