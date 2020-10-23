В мобильном приложении крупнейшего крымского банка появилась возможность отправлять чеки

Фото: rncb.ru

Все больше крымчан пользуются мобильным приложением «РНКБ 24/7», и его функционал постоянно расширяется. По данным банка, на сегодняшний день приложение используют больше 850 тысяч человек.

В его обновленной версии теперь можно отправлять чеки об операциях, совершенных в интернет-банке или в мобильном приложении, на доверенный адрес электронной почты клиента. Этот полезный сервис создан для того, чтобы сохранить историю операций клиента банка в его личном архиве. Пользователь, в свою очередь, может использовать бумажную версию чека, если это понадобится.

Новую опцию можно активировать в разделе «Другое» приложения «РНКБ 24/7» и выбрать указанную функцию в настройках.

Если у клиента банка нет зарегистрированного доверенного адреса электронной почты, ему автоматически предложат указать и подтвердить действующий адрес. После этого станет доступным подключение к рассылке чеков.

- Сервис уже пользуется популярностью среди пользователей банковского приложения. На сегодняшний день сформирована база из 152 тысяч электронных адресов клиентов, на которые они могут получать отчеты о своих банковских операциях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.