На неадекватного пациента в местном ОМВД завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ — побои. Фото: Архив "КП"

Поистине вопиющий случай произошел накануне в Евпатории: мужчина избил медика и водителя скорой, которые хотели доставить его в больницу.

На подстанцию скорой медицинской помощи №26 в Евпатории сообщили, что в в общественном месте стало плохо мужчине — на место немедленно выехала карета «скорой». Но медикам на сей раз пришлось бороться не за жизнь пациента, а за свое собственное здоровье. Ведь «благодарный» пациент не только быстро оклемался, но и полез на врачей с кулаками.

- Осмотрев пациента, врач бригады принял решение о доставке его в специализированное учреждение, однако мужчина повел себя агрессивно, ударив врача и водителя по лицу, - сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

На неадекватного пациента в местном ОМВД завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ — побои. А так как этот случай получил широкий общественный резонанс, то уже Следком ходатайствовал намерен принять это дело к собственному производству.

В настоящее время все обстоятельства этого возмутительного происшествия.

- Ведомство продолжит целенаправленную работу по защите врачей и медицинского персонала от преступных посягательств, - заключили в крымском Следкоме.

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