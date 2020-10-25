Водка вместо рома и спирт вместо виски: Откровения крымского бармена после курортного сезона

Хороший бармен - на вес золота. Фото: Архив "КП".

- Как прошел сезон? - интересуюсь у своего знакомого бармена, который на днях вернулся с Южного берега Крыма, где все лето проработал в одной из забегаловок на набережной.

- Очень жестко, - отрезает Иван* и тут же уточняет, что именно я имею в виду.

- Денег сколько заработал? Туристов ведь было много, - лезу я в чужой кошелек.

- Прилично. Больше миллиона рублей за три месяца. Но какой ценой? В меня и пепельницы кидали, и бутылки об голову били, а сколько раз угрожали, оскорбляли мою мать и жену… Каждый раз приходится выбирать между психическим здоровьем и деньгами, - уходит в рассуждения мой товарищ.

Барменом Иван проработал около 10 лет. Профессия, мягко говоря, сложная и редко подходит семейным людям. Слишком много пьяных женских глаз смотрит на тебя с той стороны барной стойки, и не каждый устоит. Но мой приятель к своим 35-ти годам остепенился и уже тал отцом. С супругой и сыном он живет в частном доме на окраине Симферополя. Квартиру приходится снимать. Иван - гражданин Украины, переехавший в Крым несколько лет назад.

Но курортный сезон - настоящая золотая жила для бармена. Именно поэтому почти все сотрудники сферы общепита увольняются или уходят в отпуск с постоянных работ на все лето, чтобы успеть ухватить свой кусок за время курортного сезона.

Владельцы баров платят сотрудникам небольшие деньги. Смена может стоить и 2 тысячи рублей. Работать при этом приходиться от заката до рассвета, выходных почти не бывает, а публика, с которой проводишь каждый день - не самая галантная. Вот бармены и компенсируют все тяготы службы за счет своих клиентов.

- Просто не доливать - примитивная техника, - начинает свой рассказ Иван. - Высшая степень мастерства - это когда гость сам отдает тебе деньги и еще радуется этому.

Вообще манипуляции с алкашкой - дело рисковое. Надо знать, кому и как наливать. Одним можно в коктейли и спирт лить, они разницу не поймут, а другие виски от скотча отличат по одному только виду. Но, последних, благо, не так много.

Вот тебе самый простой пример: я беру самую дешевую водку, добавляю в нее для запаха немного кондитерского рома из магазина и смешиваю с колой. Пару кубиков льда - и коктейль «ром-кола» готов. Его себестоимость 30 рублей максимум, а на баре он стоит 300. Вот такая математика. Никто не отличит, особенно если это уже не первый коктейль, и вкусовые рецепторы притупились.

Или вот тебе рецепт популярного коктейля «виски-кола»: 200 граммов воды из-под крана, 100 граммов водки, сто - ликера калуа и долька лайма. Замешиваем с колой - и готово. А нормальный вискарь я и налево продам.

Но и так кучу денег не заработать, потому что слишком много приходится заморачиваться. Лучше, когда клиент сам готов тебе их отдать.

Например, приходит важный дядька, дает мне 7 тысяч рублей и просит, чтоб я наливал ему до тех пор, пока этот денежный лимит не кончится. До кондиции на моих коктейлях он доходит быстро, не успевает и половины потратить. Когда я это вижу, то сообщаю ему, что залог потрачен, и он заряжает мне еще 7 тысяч. Так три-четыре раза за ночь. Хороший человек!

Или вот компании мужиков – просто песня! Они пьют, веселятся и в какой-то момент просят их рассчитать. Я им озвучиваю приговор – 10 тысяч рублей. Платят, оставляют чаевые и решают выпить на посошок. Веселье продолжается, и они забывают, что счет уже оплачен. Снова спрашивают, сколько они должны. И снова я беру с них 10 тысяч! Эта карусель крутится, пока они на ногах стоять способны. Не моя вина, что у них память короткая.

Есть вообще шикарные персонажи. Оставляют мне свой кошелек с деньгами, чтоб не потерять. Напиваются в дрова и приходят за бумажником, чтобы рассчитаться. Я кошелек, конечно, возвращаю, но себе оттуда успеваю взять парочку крупных купюр за хранение. Все эти люди так пытаются сэкономить и меньше выпить. Но все получается ровно наоборот.

- А с женщинами как? Тоже спирт в мохито наливаешь?

- Тем, кто особо выделывается, могу спирта добавить или другие ингредиенты заменить на более дешевые. Но это не ради заработка, а просто чтобы поржать над «знатоками».

Женщины платят за другое. Хотят от меня танец на барной стойке - 5 тысяч рублей, спеть песню вместе с ней в караоке - 10 тысяч.

- И что, платят?

- Еще как, очень многим приходится отказывать. Пьяная женщина - страшное дело.

*Имя изменено

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