В Симферополе открыли памятник легендарному летчику Амет-Хану Султану. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе в столетний юбилей со дня рождения дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика Амет-Хана Султана прошла церемония открытия памятника герою.

В торжественной церемонии открытия монумента, проходившей на перекрестке Пионерского переулка и проспекта Кирова, в одноименном сквере, участие приняли представители крымской власти и общественность.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители крымской власти. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участниками церемонии также стала общественность. Фото: Виталий ПАРУБОВ

К сбору средств на установку памятника привлекли всех. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие памятника легендарному летчику знаменательным событием и призвал жителей региона гордиться тем, что у Крыма есть такие люди, как Амет-Хан Султан, жизнь которых является примером служения Родине и своему народу.

- Считаю, что открытие памятников таким замечательным людям — это хорошая традиция. Уверен, что памятник украсит достойно Симферополь, Республику Крым. Сохранит в наших сердцах вечную память об этом выдающемся человеке, - подчеркнул глава региона в своей речи.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие памятника знаменательным событием. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, за монумент высотой пять метров ответственно военно-историческое общество. Идея памятника принадлежит известному скульптору Айдеру Алиеву.

К сбору средств на установку, а также на облагораживание сквера привлекли всех. Часть денег выделила администрация крымской столицы.

Монумент высотой пять метров. Фото: Виталий ПАРУБОВ

СПРАВКА КП

Аметхан Султан – военный летчик СССР, прошедший Великую Отечественную войну и ставший дважды Героем Советского Союза. Погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полета на Ту-16.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50