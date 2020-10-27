В одной из психбольниц Крыма покончил с собой больной коронавирусом подследственный

В отделении стационарной судебно-психиатрической экспертизы находилось 10 человек Фото: Архив "КП"

Подследственный, находящийся в отделении стационарной судебно-психиатрической экспертизы Крымской республиканской клинической психиатрической больницы №1, покончил с собой.

Как сообщил КП-Крым председатель Общественной наблюдательной комиссии по Республике Крым Андрей Козырь, мужчина был болен коронавирусом.

- Подследственный с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сегодня покончил с собой. Он уже прошел экспертизу. Его должны были выписать и отправить обратно в СИЗО, но из-за болезни мужчину не могли направить в следственный изолятор, - пояснил Козырь.

По его словам, в отделении ожидали экспертизу 10 человек, у четырех из них диагностировали коронавирус, поэтому их не отправили в СИЗО. Позже заразились и остальные шесть.

- У людей, находящихся там, нарушены права. Их лечением никто не занимается, им не имеют права делать передачки. На все отделение только один санитар, даже не врач. Кроме того, доступ других врачей больницы в это отделение ограничен, поскольку его охраняют по периметру сотрудники МВД, - рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии по РК.

Чтобы изменить ситуацию с содержанием подследственных, Козырь на прошлой неделе обратился в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в РК.

- В России есть такая практика, что на момент такого случая Следком может выступить в суд с ходатайством об изменении меры пресечения под домашний арест, и они лечатся дома с браслетами. Второй вариант - выделить отдельное отделение на территории больницы, чтобы оказывать квалифицированную медпомощь, - заключил Козырь.

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