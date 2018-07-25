25 Июль 09:51 2018-07-26T14:31:31+03:00

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно [фото, видео]

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На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы. Причем создается над Керченским проливом бесстыковой путь, дорожники называют его бархатным.

- Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно, - заверили в инфоцентре Крымского моста.

Железнодорожный мост, в отличие от автодорожного, строится последовательно: одновременно укладывать рельсы на разных участках по всей трассе нельзя. Хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, могут двигаться вперет только по уже готовым путям.

Фото: Инфоцентр Крымский мост

По крымскому мосту смогут двигаться составы массой 7100 тонн. Пассажирские поезда полетят по "бархатному пути" со скоростью до 120 километров в час, а грузовые - до 80 километров в час.

Длина каждого рельса - 25 метров. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Всего предстоит уложить 38 километров путевой рельсошпальной решетки, а также сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня.

Фото: Инфоцентр Крымский мост

Работу будут проводить по мере готовности мостовых пролетов.

- На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений, - - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев. - Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. «Дышат» и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии.

Фото: Инфоцентр Крымский мост

Длина каждого из пролетов железнодорожного поста - около 56 метров, а на арке - 227 метров.

С Таманской стороны железнодорожные пути Крымского моста будут соединяться с новым двухпутным участком почти 40 километров длиной. Это ответвление строят специально для Крымского моста, его готовность - более 80%.

КСТАТИ

Подходы начнут эксплуатировать вместе с железнодорожной частью Крымского моста – в 2019 году. Пропускная способность - 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

Планируется, что в первый год работы между Крымом и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.

СПРАВКА "КП"

Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. За текущий период по мосту проехало более 900 тысяч транспортных средств.

Железнодорожная часть моста – в процессе строительства. Она будет введена в эксплуатацию согласно графику – в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 %. На данный момент погружены все сваи – 3643 штук, готово свыше 290 опор из 307, запланированных проектом, собрано более 100 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

Ежесуточно на стройплощадке трудится более 7 тысяч инженеров и рабочих. В работах задействовано почти 200 единиц техники и более 30 плавсредств. До конца 2018 года строители планируют завершить работы по сооружению опор и установить значительную часть пролетов. После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей.

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