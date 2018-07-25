В Севастопольском дельфинарии бьют тревогу: афалинам, белухе и морским котикам может грозить гибель

25 Июль 12:59 2018-07-31T10:15:53+03:00

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В севастопольском дельфинарии забили тревогу. Как рассказали журналистам на пресс-конференции сотрудники ООО «Страна Дельфиния», двум афалинам, белухе и трем морским котикам, грозят болезни и даже смерть из-за ужасных условий, в которых их держат владельцы - ООО «Биологическая станция».

Спор между «Страной Дельфинией», арендующей территорию дельфинария в Арт-бухте, и «Биологической станцией», которая до прошлого года была субарендатором и со своими животными проводила представления, закончился судами (см. рубрику «Наша справка»).

Весной прошлого года «Биостанция» навсегда покинула территорию дельфинария, но животные остались и продолжали выступать. «Биологическая станция» обратилась в суд, чтобы забрать морских зверей.

И 12 июля белуху, двух афалин разной половой принадлежности и трех морских котиков у «Страны Дельфинии» забрали, чтобы вернуть хозяевам - «Биологической станции».

Передача живого имущества сопровождалась судебными приставами.

- У нас не было времени для подготовки животных к транспортировке. Ведь нужно их настроить к переезду, дать им время, чтобы они привыкли к новой обстановке. Во-вторых, нужны были ванны. Элементарно - можно было погрузить в грузовик ванну, наполнить ее водой, а только потом погрузить дельфинов в естественную среду. Да, здесь относительно недалеко, но все равно это не менее 15 минут, и везти их «на сухую» - это варварство, - считает один из тренеров дельфинов Богдан Долгий. - Представьте: подъезжает «Газель», дельфин туда закидывается, как бревно, и точно так же ложится второй. И все двери наглухо закрываются, полная темнота, животных увозят. Воды там не было.

Руководство дельфинария готовит обращения в природоохранную прокуратуру и МВД: хотят, чтобы правоохранители дали правовую оценку действиям транспортной компании, перевозившей дельфинов, и судебных приставов, обеспечивавших выполнение решения суда. А также жалобу на «Биологическую станцию» по поводу плохого содержании животных.

По мнению директора ООО «Страна Дельфиния Александра Авраменко, когда судебные приставы забирали морских животных, они нарушили п. 11 ст. 30 ФЗ «О судебных приставах», поскольку не предупредили их о предстоящем изъятии.

В этой статье указывается: «Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий…»

В решении суда, объясняет он, точного срока передачи животных указано не было. А приставы, получив исполнительный документ - решение суда - как и указано в статье, сами установили сроки передачи: животные должны быть возвращены в течение 10 дней. Но их, «Страну Дельфинию», как утверждает Авраменко, несмотря на то что это положено по закону, не известили. И поэтому, когда пришли забирать животных, для дельфинария это оказалось полной неожиданностью.

- Их поместили на базу «Моби Дик», которая находится по адресу Катерная, 52. Но там нет нормальных условий для содержания животных, - считает Александр Авраменко. - Получается, что мы отдали дельфинов на верную гибель, и способствовали всему этому приставы. Важно, чтобы вода в бассейне, где находятся дельфины, была чистая, прозрачная, но в клубе «Моби Дик», где они содержатся сейчас, - стройка.

На пресс-конференции показали видео: на котором видно, как вокруг бассейна с дельфинами действительно производятся строительные работы, стоит строительная пыль, в воздухе возможно есть остатки цемента –- а, значит, все это может оседать в воде, в которой животные содержатся и вынуждены этим дышать.

- Очень жаль, что животные у «Биостанции» находятся в таких условиях. В прошлом году мы им уже передавали двух дельфинов, о чем есть расписка от их директора Калниболоцкого. Один дельфин, который был абсолютно здоров, по моим данным, умер на базе «Моди Дик». Поэтому нас не может волновать, какая судьба будет у этой группы животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/661664" frameborder="0"></iframe> В каких условиях содержатся дельфины, которые были возвращены "Биологической станции".Видео: ООО "Страна Дельфиния"

- Когда они заглатывают рыбу с водой, то она, эта пыль, попадает в дыхательные пути… - тренер Анна Долган с трудом пытается сдержать слезы: - Возможны заражение легких, абсцесс… летальный исход.

Условия содержания животных могут оценить только специалисты в этой области - мнение одного из владельцев дельфинария Олега Зубкова. По его словам, есть определенные нормативы, ведь речь идет не просто о животных, а о дельфинах - животных с высшей умственной деятельностью.

- Есть четкие нормативы, как можно содержать ту же белуху (это северный кит), тем более в условиях июльской жары. Мы не против этого решения, мы с ним согласны и готовы его выполнять. Да, здесь содержались животные господина Калниболоцкого и, безусловно, это его собственность, но у нас в чем спор и претензия к исполнительным службам? Поскольку сами судебные приставы не специалисты, не профессионалы этого дела и не знают в каких условиях должны жить дельфины - они обязаны были вовлечь в свою команду независимых специалистов. Не тех, кто работал раньше в «Биологической станции». Необходимо было привлечь кого-то из экологов, но этого не было сделано. (Как сообщают судебные приставы, для идентификации был привлечен специалист управления ветеринарии. - Авт.) Они не послушали тренеров, которые тут работали, и не дали времени - ни пять, ни десять суток, чтобы животных подготовили к перевозке. Побросали их в «Газель», а затем бросили в непонятной недостроенной чаше бассейна на жаре. Вполне понятна, считаю, наша обеспокоенность за животных. Мы будем бить во все колокола, в первую очередь последуют обращения в МВД РФ и природоохранную прокуратуру, а также в разные экологические организации, - сообщил на пресс-конференции Олег Зубков.

КСТАТИ

Сейчас дельфинарий в Севастополе вновь открыт. В него завезли новых животных из Сочи - морского котика, белуху и двух дельфинов. Они уже адаптировались к новым условиям и уже успешно участвуют в представлениях.

НАША СПРАВКА

Еще в 2000 году в Севастополе создали дельфинарий в Арт-бухте. Территория дельфинария, а также прилегающие к ней сувенирные ларьки у города арендовала «Страна Дельфиния», а «Биологическая станция» была субарендатором. «Дельфиния» занималась торговлей, «Биостанция» владела морскими животными и организовывала представления. В марте 2016-го договор субаренды истек и было заключено соглашение с правительством: животные ставятся на баланс, а работники «Биостанции» зачисляются в штат ГУП «ЦЭИСГ». Правительство города начало судиться со «Страной Дельфининей» за землю.

Параллельно шли суды с «Биостанцией», в которых владельцы животных пытались отстоять право на территорию дельфинария. Затем правительство иск отозвало и продлило договор со «Страной Дельфинией». После этого территорию заняла другая фирма и начала использовать в представлениях дельфинов «Биостанции», ссылаясь на договор аренды на животных. Из всего вороха исков за право вести хозяйственную деятельность на территории дельфинария «Биостанция» выиграла только иск по возврату животных.