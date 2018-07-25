Первый тренер Александра Усика: «Сашу я вначале в секцию бокса и брать не хотел»

25 Июль 17:27 2018-07-27T11:06:12+03:00

«Комсомолка» побывала в спортивной школе в Крыму, где из болезненного мальчишки сделали абсолютного чемпиона мира [видео]

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31-летний украинский боксер Александр Усик, который 21 июля одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), родился и вырос в крымской столице - Симферополе.

Первые шаги в боксе тоже сделал здесь - в местной спортивной школе.

- Если бы он пришел к нам в секцию один, то я бы его точно не взял, - сегодня вспоминает первый тренер Александра Сергей Лапин. - Он для бокса уже «старый» был, ему на тот момент уже целых 14 лет с хвостиком исполнилось. Каких-то особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный он был - астма, грудная клетка не развита. А привел его друг - старший мой сын, Сережа. Не стал отказывать. Вот, говорю, иди с ним и трудись. Сергей его бил, бил, бил... Ну, думаю, не придет больше - после таких-то пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!

Сергей Юрьевич показывает одно из первых фото Усика в зале школы бокса. В этом худеньком парнишке, действительно, довольно сложно узнать нынешнего абсолютного чемпиона мира.

14-летний Саша Усик - четвертый слева, в красном

- Снимок сделали в сентябре 2001 года, Саша только-только пришел. Работали они с моим сыном две-три недели, начало что-то получаться, стал корифеев разбивать - тех, кто уже долго на занятия ходил. И как началось! Вот этого избил, вот этого избил, - показывает тренер лица ребят на снимке, - и вот этого избил. Все они бросили бокс. Как кукушонок - прилетел в гнездо и всех выбросил.

Первое свое сражение на региональных соревнованиях Александр проиграл. Но, как отмечает тренер, уступил он тогда действительно сильному боксеру.

- Сначала я ведь не думал, что из него что-то получится. А потом смотрю - от природы чувствует дистанцию, на подсознании, на рефлексе. В него попасть не могли, умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть. Были такие соревнования - со счетом, например, 25:0 в пользу Усика. Он сам сделал себя мужчиной. Вот взял и сделал. Как пошел выигрывать, и выигрывать стал так уверенно, что было понятно - придет к чемпионским званиям, - гордится успехами своего воспитанника его первый тренер.

"Ребят чаще ругаю, чем хвалю, но они не обижаются, ведь знают - за дело"Фото: Надежда ДАЦЮК

Сергей Лапин помог парню сделать первые шаги к победе на Олимпийских играх (2012) и в последующем превратиться в абсолютного чемпиона мира - единственного обладателя чемпионских поясов по всем престижным версиям (IBF, WBA, WBO, WBC) среди профессиональных боксеров его весовой категории.

В боксерской школе Сергея Лапина Усику посвящена целая «стена славы», увешанная снимками знаменитого спортсмена. На многих - его автографы.

Александру Усику в родной школе бокса посвящена целая стена славыФото: Надежда ДАЦЮК

Знаменитый ученик, по словам тренера, не забывает своего первого учителя.

Александр часто приезжает в Крым - к родственникам. Здесь живут его сестра и теща. Боксер любит отдыхать на полуострове, особенно в южнобережном поселке Мисхор.

А по приезде заглядывает в зал 3-4 раза в год, с удовольствием общается с теми, кто только делает первые шаги в боксе - и даже выходит с ними на ринг.

- Приезжает, смотрит, как они растут. Первый раз приехал - всех «поубивал» и уехал. А второй раз - оп! И сдача где-то пришла, - смеется Сергей Юрьевич. - Ему труднее с ними боксировать, потому что из одной школы, учил я их одинаково, так что все предсказуемо.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в Москве Сергей Лапин решил смотреть не по телевизору. Отправился в Москву - поддержать воспитанника прямо из зрительного зала.

- Там 800 человек было, я их всех перекричал! До сих пор горло болит, - улыбается тренер. - Перед боем я ему сказал: работай в своей манере. И он отработал, как положено! Один момент был, где он зазевался, но я ему сразу закричал, мол, держи дистанцию, не лезь в ближний бой. И Саша - молодец, все сделал. Конечно, я им доволен! Человек к этому шел 17 лет, и 9 лет из них - мои честно заработанные, я с ним трудился и день и ночь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/661726" frameborder="0"></iframe> Первый тренер боксера Александра Усика о первых шагах своего ученика и победе на чемпионате мира.Надежда ДАЦЮК

И это не метафора. Сергей Лапин говорит, что работал Усик в спортзале много часов к ряду. Бывало, приходил на тренировку в три часа дня, а уходил - за полночь!

- Над нами смеялись, говорили - вы что! Думаю, сейчас уже не смеются, грызут локоточки, - заявляет воспитатель чемпиона. - Только трудом можно достигнуть чего-то. Я считаю, что талант - это маленький плюс, а все остальное - труд.

- После боя в Москве Александра пытаются втянуть в политические игры, ведь он родом из Крыма, а живет в Киеве. Он всегда очень дипломатично обходит этот вопрос…

- Спорт должен быть вне политики. Даже во время олимпийских игр прекращались войны. Спорт должен развиваться, мы должны забыть про междоусобицы, что нам делить? Появляются несколько баранов, которые хотят нас столкнуть. Но мы не такие люди. Мы жили, живем и будем жить в мире.

Анастасия ЖУКОВА

ЗВОНОК В ШКОЛУ

Если бы Саша не стал боксером, стал бы великолепным танцором

Людмила Лесько, учитель истории и обществознания школы № 34 города Симферополя:

- Когда в 2015 году Саша пришел к нам на встречу в школу, дети ему ходу не давали. Наш чемпион!

Нам даже пришлось чуть время перемены увеличить - не могли учеников в классы зазвать. Саша же очень любит детей, и никому в автографе не отказал - расписывался на дневниках, тетрадках и учебниках. Заглянул и в школьную столовую - вспомнил, какие там вкусные булочки пекут.

А я и сейчас помню, как он, когда учился у нас, под дверями класса все стоял, ждал, когда его любимая Катя выйдет (его первая любовь и сейчас жена). Александр же из-за активных занятий спортом был на домашнем обучении, но почти каждый день прибегал в школу, чтобы Катюшу увидеть.

Он хорошо учился. И вдобавок Саша на редкость интеллигентный человек. Даже интересно, как в нем все это сочетается - такой вроде жесткий вид спорта, как бокс, и какая-то интеллигентная мягкость.

Александр очень способный, и если бы не занялся серьезно боксом, то наверняка в чем-то другом проявил свои таланты. Например, он очень хорошо танцует, и если звучит музыка, то не будет стоять на месте. Супруга его Катя и вовсе серьезно танцами занималась. Дети Лиза, Кирилл и Михаил частенько в Симферополе гостят у родителей Кати - дедушка и бабушка во внучатах души не чают.

Галина КОВАЛЕНКО