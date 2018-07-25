2018-07-27T11:06:12+03:00
Политика

«На каждый чих не накомментируешься»: Власти Крыма устали отвечать на заявления из Украины по поводу полуострова

Накануне экс-нардеп Украины опубликовал очередные планы Киева по «деоккупации» Крыма к 2020 году
Степан ОСТИНОВ
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"У них там экс-нардепов полстраны, которые разные вещи заявляют", говорит вице-премьер Крыма Георгий Мурадов"У них там экс-нардепов полстраны, которые разные вещи заявляют", говорит вице-премьер Крыма Георгий МурадовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Украины все еще не теряют надежды вернуть Крым обратно и не когда-нибудь, а к декабрю 2019 года. Экс-нардеп Украины Алексей Журавко сообщил, что официальный Киев подготовил некий документ в 38 страниц под названием «План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018–2019 годы».

По словам Журавко, план «возвращения Крыма» предполагает сбор «доказательств нарушения прав человека в Крыму» и улик против России для исков в международные инстанции, финансирование проукраинских структур в самом Крыму и так далее.

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель президента России в Республике Георгий Мурадов считает, что комментировать на высоком уровне каждые подобные заявления в Украине излишне.

- У них там экс-нардепов полстраны, которые разные вещи заявляют. Если на уровне вице-премьеров Крыма постоянно комментироваться их какие-то идеи по поводу Крыма, это перебор уже. Мы тут просто закомментируемся. На каждый чих тамошних личностей не накомментируешься, честное слово. Мы все-таки государственные чиновники, и на все подряд реагировать не стоит, - пояснил КП-Крым свою позицию Георгий Мурадов.

Напомним, бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что для возвращения Крыма украинской стороне нужно сформировать мощную армию и провести переговоры в Будапештском формате.

В Крыму уверены, что подобные заявления - всего лишь часть ее избирательной кампании накануне выборов президента и призвали не тешись себя иллюзиями по отношению к Крыму.

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