Репетиция парада ко Дню ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция
Севастополь готовится к празднованию Дня Военно-морского флота РФ 2018. Сегодня, 26 июля, в городе-герое проходит генеральная репетиция парада военных кораблей.
В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов, в том числе - ракетный крейсер. Гости увидят театрализованное представление о боевом пути Черноморского флота.
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