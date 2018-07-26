2018-07-27T18:36:56+03:00
Политика

Репетиция парада ко Дню ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция

День ВМФ 2018 в Севастополе отметят 29 июля парадом военных кораблей
Надежда КУЧЕРЯВАЯАндрей ПАВЛОВСКИЙ
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Севастопольцы очень любят День ВМФСевастопольцы очень любят День ВМФФото: Анна САДОВНИКОВА
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Севастополь готовится к празднованию Дня Военно-морского флота РФ 2018. Сегодня, 26 июля, в городе-герое проходит генеральная репетиция парада военных кораблей.

В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов, в том числе - ракетный крейсер. Гости увидят театрализованное представление о боевом пути Черноморского флота.

Полную афишу смотрите здесь.

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