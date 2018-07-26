Чудак в море. Украинец плыл в Крым на плоту из пластиковых бутылок
На границе с Крымом задержали чудака, который плыл в Крым самодельном плоту, сооруженном из пластиковых бутылок и досок.
- Нарушитель двигался через залив Сиваш со стороны Стрелкового (Украина) в Крым в направлении мыса Безымянный в обход установленных пунктов пропуска, - уточнили в Погрануправлении ФСБ России по РК.
У мужчины нашли паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карточек, телефонов, флеш-карту и видекамеру.
Горе-моряк/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму
Выяснилось, что у нарушителя украинское гражданство. Кром етого, на руках был российский паспорт, который он получил в одном из городов Восточной Сибири по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Мужчина объяснил пересечение границы тем, что увлекается экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен был стать подъем на вершину Эвереста.
Самодельное "судно" украинского чудака/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации) и выписали штраф.
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Пограничники задержали мужчину на плоту на границе с Крымом.Мужчина объяснил, почему захотел пересечь границу в обход пунктов пропуска. Видео: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым! другой источник