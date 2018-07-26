2018-07-27T11:06:12+03:00
Общество

Чудак в море. Украинец плыл в Крым на плоту из пластиковых бутылок

Конечной точкой его путешествия должен был стать Эверест [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Мужчина смастерил плот из подручных материалов. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РоссииМужчина смастерил плот из подручных материалов. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
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На границе с Крымом задержали чудака, который плыл в Крым самодельном плоту, сооруженном из пластиковых бутылок и досок.

- Нарушитель двигался через залив Сиваш со стороны Стрелкового (Украина) в Крым в направлении мыса Безымянный в обход установленных пунктов пропуска, - уточнили в Погрануправлении ФСБ России по РК.

У мужчины нашли паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карточек, телефонов, флеш-карту и видекамеру.

Горе-моряк/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму

Горе-моряк/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму

Выяснилось, что у нарушителя украинское гражданство. Кром етого, на руках был российский паспорт, который он получил в одном из городов Восточной Сибири по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Мужчина объяснил пересечение границы тем, что увлекается экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен был стать подъем на вершину Эвереста.

Самодельное "судно" украинского чудака/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму

Самодельное "судно" украинского чудака/Фото:Погрануправление ФСБ По Крыму

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации) и выписали штраф.

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Пограничники задержали мужчину на плоту на границе с Крымом.Мужчина объяснил, почему захотел пересечь границу в обход пунктов пропуска. Видео: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым! другой источник

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