Аксенов: «Крымская декларация» дискредитирует международный имидж США

26 Июль 12:40 2018-07-27T18:36:56+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что подписанная Госдепартаментом США «Крымская декларация» дискредитирует международный имидж Соединенных Штатов.

По его словам, документ показал: понятия свободы и демократии для американских политиков ничего не значат.

- Позиция США по Крыму известна, так что ничего нового в декларации нет. Вашингтон по-прежнему не хочет признавать результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом признает и поддерживает нацистский режим в Киеве, который захватил власть в результате государственного переворота. Нам в очередной раз показали, что понятия свободы и демократии для американских политиков ничего не значат. Их логика проста: все, что не соответствует геополитическим интересам Америки, является нарушением демократических норм и международного права,- считает Сергей Аксенов.

Глава республики в очередной раз напомнил, что на жизнь и настроение крымчан эта декларация никак не влияет.

- Мы свой выбор сделали. Мартовский референдум 2014 года соответствовал Уставу ООН. Конституция России определяет Крым и Севастополь как субъекты РФ. По словам нашего Президента, вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда. Все остальное неважно, - заключил глава республики.

Напомним, в среду, 25 июля, Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию". Формальный документ, определяющий непризнание полуострова российской частью официальной политикой США, подписал госсекретарь Майк Помпео.

Дипломаты посольства России в Вашингтоне заявили, что декларация США о непризнании Крыма частью России подтверждает, что Соединенные Штаты живут в параллельной реальности.