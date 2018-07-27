Крымчанка испекла 9-килограммовый самовар

27 Июль 09:30 2018-07-27T18:36:56+03:00

Именинник не поверил, что самовар не настоящий Фото: Из личного архива

Торт в 3D симферопольская мастерица подарила коллекционеру на день рождения

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Что подарить человеку на день рождения, когда он грезит одними самоварами? Правильно, самовар! Такой подарок и сделала имениннику 40-летняя симферопольская мастерица Лидия Постникова, правда, подарок оказался сладким.

Печь торты из мастики и выдумывать различные вариации фигурок Лида начала два года назад. По образованию она кулинар-технолог, сейчас не работает, выпечка - это ее хобби и отдушина, да и друзьям в радость.

- Захотелось сделать что-то необычное, самовар в натуральную величину, чтобы нельзя было отличить от настоящего, - рассказывает Лидия.

Изготовлять торты из мастики Лидия Постникова начала два года тому назадФото: Из личного архива

Но на съедобной ножке конструкция бы не удержалась, к делу подключился муж Лидии Игорь, который два дня после работы делал каркас из ДСП для торта по чертежу, который от руки придумала жена-затейница.

Когда ножка и каркас были готовы, в дело пошла основа под мастику.

Словно штукатур Лида вылепливала самовар, глядя на оригинал. Фигура слеплена, а чтобы гостям было удобно разрезать торт, Лида сделала его двухъярусным, как свадебный.

- Коржи выкладывала, как пирамидку. Они у меня были слоями - шифоновый бисквит (красного цвета) и ванильный. А крем - капучино. Решила, что самовар должен быть серебряного цвета, такая пищевая краска как раз есть. Красила с помощью аэрографа, - говорит Лидия.

На изготовление торта ушло почти 7 днейФото: Из личного архива

Целую неделю мастерица трудилась над своим шедевром. В результате получился торт в 3D, который потянул на 9 кило!

Именинник, увидев подарок, сначала подумал, что самовар настоящий, да и все гости были уверены в том же самом.

- В руках держал, чистил, но никогда самовар еще не ел, - рассмеялся именинник.