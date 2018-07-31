В Севастополе баня упала в обрыв, а дом завис над пропастью: 8 человек эвакуировали
На Северной стороне Севастополя в районе мыса Толстый обвалился грунт, а вместе с ним с обрыва упала часть дома.
- Обвал произошел на Радиогорке. Баня уже рухнула, а сам дом наполовину висит над пропастью, - сообщил «Комсомолке» председатель Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаил Брицын. - Оползень активизировался и идет дальше. Под угрозой еще два дома, откуда выселяют людей. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы эвакуировать постояльцев близлежащих гостиниц. Они тоже ползут, и в них опасно находиться.
По словам чиновника, в пропасть упал дом, который его владельцы обменяли на квартиру в Москве.
- Хозяева в шоке, и пока отказываются разговаривать с журналистами. Из-за чего все это произошло? Наверное, из-за неконтролируемого строительства, - предположил председатель муниципалитета.
В правительстве Севастополя сейчас как раз выясняют, законно ли были построены дома на участке, который в любой момент может обвалиться.
По данным спасателей, в зоне риска находятся дома на 33 земельных участках, в основном принадлежащие садовому товариществу «Парус-1».
- Серьезная угроза, что обрушится еще один двухэтажный дом размером 15 на 25 метров и строящееся рядом здание. Территория оцеплена. Также прекращена подача электроэнергии в дома в районе обвала, газа там нет, - уточнили в МЧС.
- Мы не знаем, что нам делать, люди ждут решения МЧС, - говорит председатель садового товарищества «Парус-1» Дмитрий Клюев. – Подобные ЧП у нас случаются каждые 10 лет. Береговая линия протяженностью около километра сползает вниз примерно на 4-5 метров.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю Алексей Краснокутский сказал, что по состоянию на 15.00 оползневый процесс стабилизировался.
- Дальнейших обрушений конструкций в настоящее время не происходит, — сказал он.
КОНКРЕТНО
Площадь оползня в ширину - от 60 до 100 метров, в длину - около 800 метров.
На месте ЧП работает около 50 сотрудников МЧС и 25 казаков. Задействованы и сотрудники полиции. Территория оцеплена.
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