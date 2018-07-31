Санкции ЕС в отношении генподрядчиков Крымского моста и «Тавриды» никак не повлияют на строительство объектов
Санкции Евросоюза в отношении генподрядчиков строительства Крымского моста и трассы «Таврида» никак повлияют на реализацию этих проектов.
- Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» (генподрядчик «Тавриды». – Авт.) будут выполнены качественно и в срок», – сообщили КП-Крым в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма.
В инфорцентре «Крымский мост» отреагировали аналогично, только чуть лаконичнее.
«(Санкции Евросоюза – Авт.) никак не отразятся на реализации проекта», – сообщили в инфоцентре.
Напомним, сегодня, 31 июля, Европейский союз пополнил санкционный список шестью российскими компаниями, принимавшими участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив, трассы «Таврида».
В частности, речь идет о таких организациях как ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», и судостроительный завод «Залив».
Введенные санкции предусматривают заморозку активов указанных организаций на территории Евросоюза, а также запрет европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.
СПРАВКА "КП"
Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. За это время по мосту проехало больше 1,1 миллиона машин. В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки.
Планируется, что движение по двум полосам скоростной трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя откроется в декабре 2018 года. Ввод в эксплуатацию по всем четырем полосам дороги до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.
Дорогу строят круглосуточно. Работают более 1 тысячи единиц спецтехники и больше 3 тысяч человек. Около 50% сотрудников – крымчане, остальные – жители других регионов РФ.
ТТХ
Протяженность трассы – 237,5 километра
Техническая категория – IB
Скорость движения – 120 километров в час
Количество полос – 4
Ширина полос движения – 3,5 метра
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