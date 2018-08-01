2018-08-01T11:06:37+03:00
Общество

Автомобильный рекорд: По Крымскому мосту промчались почти 1,5 миллиона машин

В июле интенсивность движения оказалась на 60% больше, чем в начале лета
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Машины ездят по мосту с 16 мая.Машины ездят по мосту с 16 мая.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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По Крымскому мосту в июле проехали больше 770 тысяч машин, в числе которых 9 607 рейсовых и заказных автобусов.

- Интенсивность в сторону Крыма превысила 410 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения в июле составила 24,8 тысячи транспортных средств, что на 60% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В общей сложности за два с половиной месяца проехали почти 1,5 миллиона машин. Наиболее интенсивное движения по мосту в выходные дни.

- Максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье 15 июля, когда по Крымскому мосту проехали более 31,5 тысяч автомобилей. Минимальный пришелся на среду 4 июля, когда по новой автодороге проехали более 17,7 тысяч машин, - уточнили в пресс-службе.

Ежедневно по мосту проезжает 300 автобусов в обе стороны.

Наиболее интенсивный поток машин по мосту в выходные дни. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Наиболее интенсивный поток машин по мосту в выходные дни.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

ВАЖНО

Максимальная скорость движения по мосту- 90 километров в час. Вдоль всего транспортного перехода, длина которого 19 километров, установлены камеры видеонаблюдения. Их 19 штук. Так что «письма счастья» нарушителям обеспечены.

Камеры фиксируют изменение скорости движения приближающихся и удаляющихся авто, распознают регистрационные знаки, фиксируют автомобили без номеров или со скрытыми номерами. Комплексы фиксируют движение (или маневры, в том числе остановку, стоянку) на участках, не предназначенных для движения. Затем в автоматическом режиме система формирует пакет данных, включая изображение зафиксированного транспортного средства, дату и временя события, фактические географические координаты. Данные передаются в Госавтоинспекцию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

За погодой на мосту следят автоматические метеостанции, которые контролируют состояние поверхности дорожного полотна. Они заблаговременно предупредят службы эксплуатации моста и участников дорожного движения об опасных явлениях на дороге: изморозь, лед, туман, сильный ветер, мокрое или заснеженное дорожное покрытие.

На основании полученных данных водителям сообщат, с какой скоростью лучше всего ехать при той или иной погоде. Информация будет отображаться на табло и знаках переменной информации.

КСТАТИ

Крымский мост выдержит 9-бальное землетрясение. На автодорожной части транспортного перехода установили шок-трансмиттеры и другие устройства, защищающие мост от сейсмического воздействия.

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