«Тавриду» строят без выходных: Первая очередь самой скоростной трассы юга России готова на 65%

2 Авг. 19:04 2018-08-02T19:07:05+03:00

Дорогу в эксплуатацию будут вводить в два этапа - в конце 2018 года и в 2020 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Строительство самой скоростной трассы юга России, которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, ведется без отставаний. Первая очередь трассы «Таврида» готова на 65%.

- На первой очереди строительства генподрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 км, - сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.

Строительство трассы разделено на семь этапов, шесть из которых находится на территории Республики Крым, а седьмой – на территории Севастополя.

Строительство ведется одновременно на всех семи этапах и разделено на две очереди. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) планируется запустить в конце 2018 года.

- На первых четырех этапах от Керчи до Симферополя будет построено 86 искусственных сооружений. В том числе 10 транспортных развязок, движение по которым будет открыто до конца 2018 года, - уточнили в госкомитете.

Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Общая готовность будущей четырехполосной трассы (1-7 этапы – 250,7 км) составляет 35%.

Дорогу строят без перерывов и выходныхФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЧТО С ПРОБКАМИ?

Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок поможет разгрузить Керченскую трассу от пробок.

Напомним, туристы жалуются на километровые пробки: Дорога от Крымского моста в Симферополь и Ялту стала в два раза дольше. Рейсовые автобусы приходят на три-четыре часа позже графика. Самые больше заторы в районе Феодосии.

- Запуск первой очереди «Тавриды» и позволит снять напряжение районе Феодосии, где в этом курортном сезоне возникают регулярные затруднения движения автотранспорта, связанные с перегруженностью существующей автодороги «Керчь – Феодосия – Симферополь» при проезде поселков Приморское и Береговое. Кроме того, начало движения по «Тавриде» позволит значительно уменьшить количество автомобилей в районе Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю, - отметили в ведомстве.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы водители часами не стояли в пробках пока строится "Таврида", с августа грузовики и фуры решили пустить в объезд.

- С 1 августа для всех видов грузовых фур изменена схема движения на участке дороги Батальное - Феодосия - Первомайское. С 10.00 до 22.00 они будут ездить в объезд по маршруту Соляное - Каменское - Владиславовка.

- Большегрузам с 15 августа по 15 сентября с 10.00 до 22.00 запретят проезд на автомобильной дороге Керчь - Феодосия - Симферополь на участке от Батального до Симферополя. В дневное время действует временная схема объезда через поселки Каменское - Владиславовка - Советский - Нижнегорский - Красногвардейское.

По "Тавриде" можно будет разгоняться до 120 километров в часФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ТТХ

Протяженность трассы – 237,5 километра

Техническая категория – IB

Скорость движения – 120 километров в час

Количество полос – 4

Ширина полос движения – 3,5 метра

Наименьшая ширина разделительной полосы движения – 2,75 метра

Ширина обочины – 3,5 метра

Количество транспортных развязок – 17

Число мостов и путепроводов – 90

Количество наземных пешеходных переходов – 30