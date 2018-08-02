«Тавриду» строят без выходных: Первая очередь самой скоростной трассы юга России готова на 65%
Строительство самой скоростной трассы юга России, которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, ведется без отставаний. Первая очередь трассы «Таврида» готова на 65%.
- На первой очереди строительства генподрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 км, - сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.
Строительство трассы разделено на семь этапов, шесть из которых находится на территории Республики Крым, а седьмой – на территории Севастополя.
Строительство ведется одновременно на всех семи этапах и разделено на две очереди. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) планируется запустить в конце 2018 года.
- На первых четырех этапах от Керчи до Симферополя будет построено 86 искусственных сооружений. В том числе 10 транспортных развязок, движение по которым будет открыто до конца 2018 года, - уточнили в госкомитете.
Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
Общая готовность будущей четырехполосной трассы (1-7 этапы – 250,7 км) составляет 35%.
Дорогу строят без перерывов и выходныхФото: Анастасия КУРДЮКОВА
ЧТО С ПРОБКАМИ?
Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок поможет разгрузить Керченскую трассу от пробок.
Напомним, туристы жалуются на километровые пробки: Дорога от Крымского моста в Симферополь и Ялту стала в два раза дольше. Рейсовые автобусы приходят на три-четыре часа позже графика. Самые больше заторы в районе Феодосии.
- Запуск первой очереди «Тавриды» и позволит снять напряжение районе Феодосии, где в этом курортном сезоне возникают регулярные затруднения движения автотранспорта, связанные с перегруженностью существующей автодороги «Керчь – Феодосия – Симферополь» при проезде поселков Приморское и Береговое. Кроме того, начало движения по «Тавриде» позволит значительно уменьшить количество автомобилей в районе Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю, - отметили в ведомстве.
БУДЬ В КУРСЕ!
Чтобы водители часами не стояли в пробках пока строится "Таврида", с августа грузовики и фуры решили пустить в объезд.
- С 1 августа для всех видов грузовых фур изменена схема движения на участке дороги Батальное - Феодосия - Первомайское. С 10.00 до 22.00 они будут ездить в объезд по маршруту Соляное - Каменское - Владиславовка.
- Большегрузам с 15 августа по 15 сентября с 10.00 до 22.00 запретят проезд на автомобильной дороге Керчь - Феодосия - Симферополь на участке от Батального до Симферополя. В дневное время действует временная схема объезда через поселки Каменское - Владиславовка - Советский - Нижнегорский - Красногвардейское.
По "Тавриде" можно будет разгоняться до 120 километров в часФото: Анастасия КУРДЮКОВА
ТТХ
Протяженность трассы – 237,5 километра
Техническая категория – IB
Скорость движения – 120 километров в час
Количество полос – 4
Ширина полос движения – 3,5 метра
Наименьшая ширина разделительной полосы движения – 2,75 метра
Ширина обочины – 3,5 метра
Количество транспортных развязок – 17
Число мостов и путепроводов – 90
Количество наземных пешеходных переходов – 30
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