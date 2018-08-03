2018-08-03T19:30:35+03:00
Общество

«Назвала дочь Винецией, потому что мечтаю попасть в этот город»: Крымчане рассказали, почему назвали детей необычными именами

«Комсомолка» связалась с родителями Гамлета, Винеции и Луны
Надежда ДАЦЮК
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Девочка родилась шестимесячной. Фото: из личного архива родителейДевочка родилась шестимесячной. Фото: из личного архива родителей
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Самыми редкими и необычными именами среди новорожденных детей в Крыму за последний год стали Гамлет, Червоня, Космос и Хофизходжа среди мальчиков, а также Луна, Винеция, Ария и Капитолина среди девочек.

Некоторые родители согласились рассказать «Комсомольской правде - Крым» истории, связанные с именами своих ребятишек.

ЛУНА НОВИКОВА, 1,5 года

Луне 1,5 года. Фото: из личного архива родителей

Луне 1,5 года. Фото: из личного архива родителей

Полтора года назад в семье Натальи и Руслана Новиковых появилась дочь – голубоглазая блондинка.

- Назвать девочку Луной (ударение, кстати, на первый слог) придумала моя жена Наташа. Она была беременна, мы уже знали пол ребенка. Наташа смотрела фильм с участием французского актера Жерара Депардье «Мой король». Там была девушка с именем Луна. Жене очень понравилось, вот и дочку нашу решила так назвать, - рассказал Руслан.

Имя понравилось обоим супругам. А вот бабушки и дедушки сперва удивились, но потом тоже привыкли к необычному имени внучки.

- Луна у нас активная, мы с ней даже ездили на фестиваль «Экстрим-Крым», позировала там, бегала везде. Могу сказать одно: если бы мне платили каждый раз, когда мой ребенок слушается, я бы возле трасс бомжевала, - смеется Наталья.

Семья живет в Ялте, очень любит активный отдых и море.

ГАМЛЕТ НОРОЯ, 2 месяца

Гамлет, 2 месяца. Фото: из личного архива родителей

Гамлет, 2 месяца. Фото: из личного архива родителей

Еще один долгожданный малыш появился два месяца назад в семье Нороя. Его назвали Гамлет.

- Это второй ребенок в нашей семье, первой семь лет назад родилась девочка. Очень долго ждали появления детей, - рассказала Рузанна, мать малыша.

Гамлетом мальчика решили назвать в честь дедушки – отца мужа.

- У мужа мечта такая была – назвать в честь отца. Его уже нет в живых. Мне кажется, мальчик очень похож на дедушку. У него были светло-зеленые глаза. У нас с мужем темные, а я всегда хотела, чтобы у ребенка были глаза, как у дедушки. Так и получилось, - улыбается Рузанна.

Она рассказала, что вообще никак не ассоциирует имя мальчика с героем одноименной трагедии Уильяма Шекспира и не боится, что у него будет тяжелая судьба.

- 9 августа нашему Гамлету будет два месяца. Он весит уже 4 килограмма, рост – 56 сантиметров, хорошо кушает. Ребенок часто улыбается, веселый мальчик. Любит спать под музыку.

ВИНЕЦИЯ СЕРГАЛИ, 2 месяца

Винеция. Фото: из семейного архива

Винеция. Фото: из семейного архива

Ребенок с романтичным именем Винеция два месяца назад родился в семье Руслана и Тахмины Сергали из Красноперекопского района. История ее появления на свет не совсем безоблачна: девочка родилась в шесть месяцев.

- Все было нормально, но потом у меня резко отошли воды. В перинатальном центре в Симферополе мне оказали помощь. Девочку я родила сама, но врачи не давали никаких шансов на жизнь малышки, было очень плохое дыхание. Потом моя Винеция пролежала два месяца в реанимации, недавно мы уже забрали ее домой. Сейчас поправляется, весит уже 2,5 килограмма, - поведала непростую историю мама малышки.

Назвать девочку в честь одного из самых необычных и красивых городов мира решила мать Тахмина.

- Мне этот город очень нравится. Давно мечтаю там побывать, теперь всей семьей. Думаю, когда дочь подрастет, поедем туда. Это мечта всей жизни, потому и дочь решила так назвать, - делится Тахмина.

Правда, родители хотели, чтобы дочь звали Венеция, но в роддоме ошиблись и записали девочку как Винецию. Исправлять свидетельство о рождении супруги уже не стали.

6 августа Винеции исполнится два месяца. Она зеленоглазая блондинка, очень спокойная и улыбчивая, похожа на мать. У девочки есть два старших брата и сестренка.

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