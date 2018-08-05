Владимир Путин посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-05T09:54:11+03:00

Дебютный концерт посетили более 500 человек

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин посетил II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе, который открылся в Севастополе.

Глава государства уже второй год подряд присутствовал на этом мероприятии. Среди почетных гостей в первый день фестиваля помимо Владимира Путина была и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Перед зрителями выступили артисты лучших балетных трупп России и зарубежья, а также танцор с Кубы.

- В программу концерта вошли такие известные постановки балетной сцены, как «Лебединое озеро», «Корсар», «Жизель», «Буржуа», «Дон Кихот», «Диана и Актеон», «Парк», «Пламя Парижа», «Borderlands», «Take Me to Church». Магическая атмосфера древнего города Херсонеса тесно переплелась с волшебством и великолепием русского балета и чарующих звуков музыки, исполняемых Академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии, - сообщает пресс-служба фестиваля.

Событие получило высокую оценку Президента России. Концерт посетило более 500 человек – заслуженные деятели культуры Севастополя и Крыма, почетные граждане города-героя, молодые музыканты полуострова.

II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонеса Таврического.

СПРАВКА «КП»

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея под открытым небом были исполнены известные арии из классических постановок, главной темой фестиваля стала русская оперная классика. Концерты и выступления в рамках фестиваля посетило более 3000 человек.