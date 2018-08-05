2018-08-05T09:54:11+03:00
Общество

Владимир Путин посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе

Дебютный концерт посетили более 500 человек
Андрей ПАВЛОВСКИЙ
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин посетил II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе, который открылся в Севастополе.

Глава государства уже второй год подряд присутствовал на этом мероприятии. Среди почетных гостей в первый день фестиваля помимо Владимира Путина была и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Перед зрителями выступили артисты лучших балетных трупп России и зарубежья, а также танцор с Кубы.

- В программу концерта вошли такие известные постановки балетной сцены, как «Лебединое озеро», «Корсар», «Жизель», «Буржуа», «Дон Кихот», «Диана и Актеон», «Парк», «Пламя Парижа», «Borderlands», «Take Me to Church». Магическая атмосфера древнего города Херсонеса тесно переплелась с волшебством и великолепием русского балета и чарующих звуков музыки, исполняемых Академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии, - сообщает пресс-служба фестиваля.

Событие получило высокую оценку Президента России. Концерт посетило более 500 человек – заслуженные деятели культуры Севастополя и Крыма, почетные граждане города-героя, молодые музыканты полуострова.

II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонеса Таврического.

СПРАВКА «КП»

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея под открытым небом были исполнены известные арии из классических постановок, главной темой фестиваля стала русская оперная классика. Концерты и выступления в рамках фестиваля посетило более 3000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Пляжная погода: Синоптики рассказали, каким будет 5 августа в Крыму
На соцвыплаты крымчанам в текущем году потратили почти 6 млрд рублей
Крымские спасатели эвакуировали туристов, которые отравились в горах грибами
Крупные химические предприятия Крыма стали меньше загрязнять воздух
В Крыму двух женщин на катамаране отнесло почти на километр от берега
С начала года Крымская железная дорога перевезла 1,8 миллионов пассажиров
Путин подписал закон о новом порядке пользования недрами у побережья Крыма
В Крыму пьяные военнослужащие избили мужчину
Прячьте зонтики: В Крыму 4 августа сухо и жарко
Три часа огненной феерии: в Коктебеле пройдет фестиваль «Крым Fire Fest»
В Крыму сожгли угнанный «Жигули»
В детские лагеря Ленинградской области отправят пять тонн крымских слив и персиков
Севастопольскую автоледи оштрафовали за травму пассажирки автобуса
В Ленинском районе у предпринимателя украли 5,5 тонн зерна
В Крыму уничтожили 30 гектаров конопли
Налоговая вернет крымчанам почти 150 миллионов рублей
В парламент Словакии направят «Крымскую декларацию» о реальной ситуации на полуострове
Под Симферополем автокран поднимал электроопору и перевернулся
Набережную Коктебеля все же передали в собственность республики
В Крыму продлили прием заявок на конкурс проектов кафе и АЗС вдоль трассы «Таврида»
Севастопольские следователи раскрыли 100% преступлений за первое полугодие 2018-го
В Крыму за полгода вырастили около 100 тонн устриц
У жителей Крыма выманили по телефону 800 тысяч рублей
Гражданин Украины пытался ввезти в Крым агрохимикаты
Погода в Крыму на 3 августа: ветер и тепло до +33
В Севастополе с 4 на 5 августа ограничат движение транспорта
Из-за аварии жители поселков под Евпаторией могут остаться без воды
Крым намерен приостановить экспорт зерна заграницу
На крымской трассе столкнулись "десятки": два человека в больнице