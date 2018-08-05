Битва началась: В Судаке открылся рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»

5 Авг. 12:00 2018-08-05T12:11:39+03:00

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В Судаке на территории Генуэзской крепости открылся ежегодный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем», который продлится до 19 августа.

Впервые фестиваль прошел в августе 2001 года, а на сегодняшний день он стал самым массовым по количеству участников в СНГ. В нем принимали участие от 300 до 850 рыцарей – членов клубов, которые занимаются исторической реконструкцией средневекового доспеха и средневекового военного искусства. На фестивале представлено более 80 клубов из России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Венгрии.

Также гостей фестиваля ждет «Город мастеров», где свои умения продемонстрируют гончары, кузнецы и другие ремесленники, и средневековые развлечения - метание топоров, кинжалов, тир лучников и так далее.

Фестиваль призван возродить спортивные, культурные и исторических традиции средневековья и популяризировать исторический туризм в Крыму.

Участники наготове

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