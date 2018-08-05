Шнур в Севастополе «работал» фитнес-тренером, а Егор Крид перепел Пугачеву и Валерию

5 Авг. 17:30 2018-08-05T17:56:52+03:00

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В этом году долгожданный для многих музыкальный фестиваль #ZBFest прошел в новом формате. Во-первых, стало больше тематических площадок, где посетители могли развлечься по интересам. А во-вторых, поменялось расположение секторов для зрителей так, чтобы посетители с любой точки могли видеть выступление артистов на сцене.

Да и людей в этом году прибавилось настолько, что практически не было свободного места, особенно когда на сцену вышел Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». Но об этом чуть позже.

Мастер-класс по рисованиюФото: Анна САДОВНИКОВА

А пока исполнители только готовились порадовать публику своими хитами, посетители феста фотографировались возле многочисленных фото-зон, участвовали в мастер-классах, покоряли вершину на скаладроме, а мужчины- обладатели бород даже успели навести красоту, воспользовавшись услугами мастера в барбершопе на одной из площадок.

На территории фестиваля было множество фото-зонФото: Анна САДОВНИКОВА

На фестивале помимо музыки было немало спортивных мероприятий.

Девушки развлекали публику новой фитнес-методикойФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители увидели боевые танцы под аккомпанемент живых барабанов – капоэйру в исполнении группы "Dende", а также мастер - класс по барабанам и капоэйре. Стройные девушки завели публику, представив инновационные фитнес-методики, а парни на велосипедах удивили своим мастерством и умением совершать сальто на великах в «подушку».

BMXеры удивляли зрителей потрясающими трюкамиФото: Анна САДОВНИКОВА

И вот, наконец, ведущий объявил первый музыкальный коллектив, который открыл фестиваль – крымскую группу FUNKFURЫ.

Рэп-исполнитель Loc DogФото: Анна САДОВНИКОВА

Раскачав народ, музыканты передали «эстафетную палочку» самому модному русскому рэп- исполнителю Loc Dog.

Появление этого артиста вызвало у публики аплодисменты и восторженные крики. Весь в черном, с хитом «Как на войне» на сцену вышел создатель культовой группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Создатель культовой группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Мои любимые крымчане! – приветствовал музыкант собравшихся на #ZBFest. Артист исполнил любимые песни, под которые многие зажигали лет 20 назад и они до сих пор не потеряли своей актуальности.

- Его-о-о-р Кри-и-и-д, - объявил выход следующего исполнителя ведущий.

Правда, певец что-то задерживался, да так, что народ уже стал выкрикивать имя следующего исполнителя.

- Ленинград! Ленинград, - кричала толпа.

Но Егор Крид все же вышел. Дерзкий, молодой, заводной Егор Крид выложился на сцене по полной, причем исполнив не только свои песни, но и перепев таких именитых исполнительниц, как Алла Пугачева, спев «Миллион алых роз», и Валерия - песня «Часики».

Выступление Сергея Шнурова ждали почти все гости фестиваляФото: Анна САДОВНИКОВА

Кульминацией фестиваля стало выступление артиста, ради которого многие собственно и приехали в Балаклаву. Легендарный Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград»! Надо было затыкать уши, настолько громко публика приветствовала любимого артиста. И Шнур не подвел, в своем любимом стиле - футболка, рваные шорты и кроссовки - он с гитарой завел народ так, что многие даже охрипли. Мало кто стоял на месте и не танцевал под ритмы излюбленных песен.

А Шнур выступал, кстати, не только, как музыкант, но и как фитнес-тренер, показывая, как надо прокачивать мышцы, поднимая руки вверх и раскачиваясь в такт.

- Я как фитнес-тренер смотрю за всем залом, и если кто-то не выполняет упражнения, мне становится больно, - шутил со сцены Сергей Шнуров.

Певец не переставал юморить, общаясь с публикой.

- Кто не был в Питере, поднимите руки. Вы не были? Посмотрите на нас, мы как телепорт, прикоснетесь к нам и перенесетесь в Питер, - продолжал веселить зрителей лидер группировки «Ленинград».

Во время выступления "Ленинграда" на фанатов посыпались золотисто-синие лентыФото: Анна САДОВНИКОВА

Эффектно было, когда во время выступления Шнура с неба на зрителей посыпались золотисто-синие ленты. На темном небе это выглядело очень оригинально и празднично. Кстати, некоторые уходили домой, прихватив упавшие с неба ленты с собой на память в качестве сувенира.

Ну, и по традиции, закончился фестиваль красочным салютом.

Напомним, в прошлом году во время 2-х дневного фестиваля выступили такие звезды, как: Гарик Сукачев с "Бригадой С" и Сергей Галанин с группой "СерьГа", а также Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград", Дима Билан, Градусы и L’ONE. Специальным гостем на фестивале была также немецкая группа Scooter.