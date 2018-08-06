На крымских дорогах появятся 100 отечественных электробусов

6 Авг. 16:04 2018-08-06T17:42:54+03:00

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На крымских дорогах в ближайшее время могут появиться электробусы – они будут работать на городских и междугородних маршрутах.

По словам директора «Крымтроллейбуса» Ильи Прокопьева, еще весной этого года на дорогах крымской столице больше месяца тестировался электробус отечественного производства «Volgabus» с запасом хода без зарядки в 200 километров.

- Машина показала себя машина хорошо. Мы понимаем, что реконструкция контактных электросетей по Крыму – это дорогое удовольствие, а они требуют сейчас немедленной реконструкции. Одним из вариантов является закупка таких электробусов, которые будут ходить параллельно с новыми троллейбусами и работать на маршрутах, где вообще не проложены контактные линии, - рассказал КП-Крым директор госпредприятия Илья Прокопьев. - Мы Сергею Валерьевичу (Аксенову. – Авт.) предоставили технико-экономическое обоснование, насколько выгодна эксплуатация электробусов у нас в Крыму.

Глава Крыма поддержал идею руководства «Крымтроллейбуса» по закупке 100 электробусов стоимостью 18 миллионов каждый. В конечном итоге это оказалось выгоднее, чем реконструировать опоры, электроподстанции и сотни километров контактного провода для троллейбусов.

- На данный момент по расчетам ремонт контактной сети обойдется в 5 млрд рублей, в то время как на закупку 100 электробусов необходимо всего 1,8 млрд рублей. Данная мера в случае ее реализации позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и заменить устаревший троллейбусный парк новым экологичным видом транспорта. В то же время это поддержка нашего российского производителя, поскольку электробусы создаются на предприятии Волгограда, - пояснил Сергей Аксенов.

Средства на закупку машин пообещали изыскать в правительстве республики.

Справка «КП»

Электробусы «Volgabus» оснащены литий-полимерными батареями, которые произведены в России, и способны эффективно работать не менее 10 лет, сохраняя свои свойства. Запас хода составляет 200-250 километров от одной зарядки. Отечественный двигатель способен развивать мощность 115 кВт и в сочетании с автоматической коробкой передач обеспечивать плавность движения.

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