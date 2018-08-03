ФСБ задержала трех работников «Крымэнерго» за неоднократное получение взяток

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-03T14:48:54+03:00

По данным следствия, сотрудники госкомпании вымогали деньги за подключение объектов к электросетям

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Сотрудники управления ФСБ по Крыму задержали трех сотрудников «Крымэнерго», которых подозревают в многократном получении взяток от физлиц и различных компаний. Об этом сообщил вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко.

По его словам, задержанные постоянно вымогали денежные средства за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям.

Следственные действия в настоящее время еще продолжаются. Задержанных подозревают в получении взятки в значительном размере, совершенное группой должностных лиц по предварительному сговору (ч.5 ст. 290 УК РФ). Им грозит крупный штраф ( до четырех миллионов рублей), а также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

- По указанию главы Республики Крым Сергея Аксенова в ближайшее время в департаменте технического присоединения государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» будут проведены серьезные кадровые ротации, - заключил Игорь Михайличенко.

Напомним, в начале июля глава Крыма Сергей Аксенов поручил Минтопэнерго республики и «Крымэнерго» разобраться с очередями на техническое присоединение к сетям в регионе. Он заподозрил сотрудников ГУПа в намеренном саботировании работы в этом направлении и поручил вице-премьеру правительства Крыма Игорю Михайличенко, который курирует топливно-энергетический блок, разобраться в ситуации.

Также предприятию поручили создать прозрачную систему технических условий, которые позволят крымчанам без лишних усилий получать всю необходимую справочную информацию по вопросам подключения к электросетям.

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