С 1 сентября на автоподходе к Крымскому мосту изменят схему движения транспорта

7 Авг. 18:50 2018-08-07T19:32:08+03:00

Изменения связаны с укладкой последнего слоя асфальта на дороге со стороны Керчи

Изменить размер текста: A A

На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи временно изменится схема движения транспорта. Ограничения вступят в силу с 1 сентября в связи с укладкой последнего слоя асфальта.

- С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги, - сообщил глава Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.

Укладка асфальта завершится до 1 октября. А пока с сентября по октябрь на автоподходе к мосту будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон. Повсюду установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, с 1 октября по Крымскому мосту можно будет ездить фурам с разрешенной массой свыше 3,5 тонны. До этого времени грузовики с такой тонажностью ездят через Керченскую паромную переправу.

КАК ПРОЕХАТЬ

Первый этап работы

- На первом этапе ремонтных работ для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Тамани. Чтобы попасть на Крымский мост, водители из Керчи будут использовать для разворота транспортную развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида», - уточнил глава ведомства.

Временное изменение движения будет также введено для машин, направляющихся в Керчь со стороны Симферополя. На время укладки маршрут через транспортную развязку автоподхода будет закрыт. Для водителей предусмотрены объездные пути через Багерово либо Приозерное.

С сентября по октябрь на автоподходе к мосту будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Второй этап работ

На втором этапе для машин, движущихся из Керчи, закроют съезд с транспортной развязки в сторону Симферополя. Для движения вглубь полуострова необходимо будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу «Керчь – Феодосия – Симферополь» в районе Ивановки.

- Во время асфальтирования второго этапа будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через транспортную развязку автоподхода. Для въезда в город нужно будет сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида», - добавили в Госкомитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы жалуются на километровые пробки: Дорога от Крымского моста к морю стала в два раза дольше

Рейсовые автобусы приходят на три-четыре часа позже графика (подробнее)

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)