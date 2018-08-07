2018-08-07T17:21:47+03:00
Общество

«Целая проблема»: Крымских селян заставляют покупать новые газовые баллоны вместо того, чтобы заправить старые

Частных заправщиков массово закрывают, а «Крымгазсети» обслуживают только новые баллоны своих абонентов
Степан ОСТИНОВ
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Заправка стандартного баллона в 50 литров обойдется для абонента "Крымгазсети" в 760 рублей.Заправка стандартного баллона в 50 литров обойдется для абонента "Крымгазсети" в 760 рублей.Фото: "КП" Архив
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- Заправить баллон газа для нас сейчас – целая проблема! Раньше у нас рядом работал частник, который без проблем заправлял или обменивал полные баллоны на пустые – было удобно и стоило 950 рублей. Но сейчас все частники куда-то пропали, а заказывать нам неудобно, мы все время на работе с мужем, - жалуется КП-Крым Ольга, жительница не газифицированного села Трудовое Симферопольского района.- Но и это еще не все, теперь в официальных заправках «Крымгазсети» нам не заправляют баллон – говорят, что он не соответствует требованиям и нужно покупать у них новые!

Подобных обращений от возмущенных жителей крымских сел в последнюю неделю поступило огромное количество. Проблема насущная и затрагивает десятки тысяч людей, ведь в республике газифицировано меньше 50% сел – и людям время от времени нужно наполнять газовые баллоны.

Директор ГУП «Крымгазсети» Сергей Тарасов пояснил, что в Крыму частные компании, продающие сжиженный газ, теперь должны получить лицензию. Учитывая, что большинство заправщиков работали нелегально и небезопасно, они просто ушли с рынка.

- Частники не имеют ни аварийного прикрытия, ни совести, ни морали. Они осуществляют заправки старых и просроченных баллонов, что приводит к аварийным ситуациям. Сейчас принято решение, что все частные компании должны иметь лицензию на реализацию сжиженного газа по коммерческой цене. А цена эта обычно переваливает за 1000 рублей за заправку стандартного баллона в 50 литров, - пояснил КП-Крым Сергей Тарасов.

При этом в самой «Крымзагсети» установлена единая и самая низкая цена на заправку газового баллона – 760 рублей вместе с доставкой.

Впрочем, у госпредприятия есть два условия для желающих купить сжиженный газ по низкой цене.

- Во-первых, мы обязаны заполнять только исправные баллоны, которые соответствуют техническим характеристикам. Во-вторых, клиент должен быть абонентом «Крымгазсети» – у него должен быть технический паспорт индивидуальной баллонной установки (ТПИГУ. – Авт.). Если эти условия соблюдены, сотрудники без вопросов заполняют баллон, - добавил гендиректор.

Чтобы получить ТПИГУ, необходимо заключить договор с «Крымгазсети». Ну, а если баллон неисправен или не соответствует характеристикам, покупка нового агрегата тоже всецело на плечах собственника – на новый баллон нужно потратить 1400-1500 рублей.

КСТАТИ

После проверок частников, которые занимаются продажей сжиженного газа, закрылись 19 нелегально работающих заправочных станций, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

После закрытия нелегальных станций объем продаж сжиженного газа «Крымгазсети» увеличился в 4 раза за месяц - с 76 тонн до 370 тонн.

- Нужно полагать, что это тот рынок, который был занят предпринимателями, которые, невзирая на нарушение норм законодательства, пытались обеспечить население незаконным баллонным газом по цене почти на треть (а то и больше) выше, чем должны были продавать «Крымгазсети». Задача простая: всё население республики, которое обеспечивается баллонным газом, должно получать сжиженный газ по 760 рублей за баллон без задержки, - заключил Сергей Аксенов.

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