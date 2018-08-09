Транспортный налог в Крыму в 2018 году: когда платить, ставки, льготы

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-09T18:49:40+03:00

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Жители Крыма начали получать уведомления об оплате транспортного налога. Автомобилистов в Крыму стало больше, раскошелиться придется 313,5 тысячи водителей. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Квитанцию с суммой налога присылают в отделение связи. Уже от туда отправляется почтовая квитанция по месту регистрации (прописки) гражданина. На конвертах с налоговым уведомлением, которое необходимо получить на почте, стоит штамп Волгограда. Это не ошибка - там находится центр обработки данных. Проще обстоят дела у тех, кто завел в налоговой личный кабинет налогоплательщика. Уведомление к таким автовладельцам приходит в электронном виде, там же можно и уплатить налог.

- Рассылка уведомлений началась в июле. За первый месяц владельцы машин, мотоциклов и других видов транспортной техники уже уплатили около 25 миллионов рублей транспортного налога, - сообщили нам в УФНС по РК. - Всего в этом году планируется собрать более 370 миллионов рублей налога, что на четверть больше, чем в 2017 году.

Заплатить налог на своего «железного коня» нужно не позднее 1 декабря 2018 года, после этой даты будет начисляться пеня.

Штемпель Волгограда на конверте - не ошибка. Там находится центр обработки данных.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Чем владеют крымчане

Основная часть транспорта, за который жители полуострова будут платить налог, - машины. Их зарегистрировано 400 тысяч, среди которых 770 авто стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей. Платить за такие шикарные иномарки придется по повышающему коэффициенту. Общая сумма налога за крутые машины - 9,1 миллиона рублей.

Также крымчане являются собственниками более 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники, а также 32 воздушных судов.

Как посчитать налог

Сумма транспортного налога рассчитывается по следующей формуле. Мощность двигателя умножается на ставку налога и количество месяцев, за которые оплачивается взнос. Например, владельцам авто 2010 года выпуска мощностью до 100 лошадиных сил нужно будет заплатить 500 рублей, если 80 лошадей, то соответственно 400 рублей, если машина мощнее, к примеру, 110 лошадок, налог составит 770 рублей.

Образец квитанции. Фото: УФНС по РК.

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- В сравнении с прошлым годом почти наполовину увеличилось количество льготников по уплате транспортного налога, - рассказали в налоговой. - По состоянию на конец июля заявления на получение льготы подали 6,5 тысячи жителей республики.

Напомним, от оплаты налога полностью освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней, инвалиды детства - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до110,33 кВт) включительно и другие категории граждан.