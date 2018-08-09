Власти Крыма: Примем воду из Украины хоть сегодня, если откроют Северо-Крымский канал

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-09T17:04:43+03:00

Крым может обойтись и без Днепровской воды, пояснили в парламенте Госсовета РК. Фото: "КП" Архив

На полуострове отреагировали на странное заявление в правительстве незалежной о «неготовности» получить днепровскую воду

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Правительство Украины придумывает все новые, подчас поразительные оправдания тому, что в одностороннем порядке перекрыли Северо-Крымский канал на границе с Крымом.

На сей раз не кто-нибудь, а министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире одного из украинских СМИ ошарашил новостью: власти «незалежной» не подают воду в Крыму потому что… на полуострове просто не готовы технически ее принять.

- Они (власти Крыма. – Ред.) не могут обеспечить работу этого канала. Вода по украинской территории доходит фактически до административной границы. Дальше мы не можем подать эту воду, потому что они не могут обеспечить ее прием. Агентство водных ресурсов тратит бюджетные средства, средства украинских плательщиков налогов для того, чтобы поддерживать в состоянии всю систему, в том числе и Северо-Крымский канал на территории Украины, - удивил министр.

Логику в словах украинского чиновника уловить очень сложно: получается, что до 2014 года власти Крыма свободно могли принимать воду. А как только Крым стал частью России – сразу потеряли техническую возможность это делать? Как удобно совпали эти два фактора.

Впрочем, в Крыму слова украинского министра, само собой, сразу же опровергли.

- Естественно, мы можем хоть завтра принять воду по каналу – технических вопросов нет никаких. Конечно, со временем без воды понемногу приходит в упадок, но прямо сейчас он находится в нормальном рабочем состоянии, а принять воду мы не можем лишь потому, что Украина на границе ее физически перекрыла дамбой, - рассказал КП-Крым глава комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма Игорь Буданов.

При этом парламентарий добавил, что Крым сейчас остро не нуждается - в воде с территории Украины.

- Да, нам сейчас в плане водообеспечения нелегко, но Крым вполне может обойтись без воды из Северо-Крымского канала, если правильно реорганизует сове водное хозяйство, - заключил Игорь Буданов.

Напомним, еще в 2014 году украинские власти в одностороннем порядке перекрыли шлюзом Северо-Крымский канал на Перекопском перешейке, чтобы вода не поступала в Крым. С того времени миллионы тонн воды ежегодно просто выливается в Азовское море, только чтобы ее не использовали крымские фермеры для полива.

В этом году Крым столкнулся с серьезной засухой и потерял значительную часть урожая зерновых. Лидер запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сразу же заявил, что все это из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Но чиновники и аграрии в один голос уверяют: зерновые всегда высевались и продолжают расти на суходоле - полях, которые орошаются только естественными осадками. Воду из канала никогда не использовали для их полива, поэтому подобные заявления - невежественны.

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