2018-08-10T15:36:54+03:00
Политика

Власти Крыма: Сейчас нет необходимости отвечать на новые санкции США

Несмотря на все экономические ограничения со стороны Запада, Россия продолжает активно развиваться
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
По мнению председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, МИД России и президент совершенно правильно ведут сдержанную политику в отношении санкцийПо мнению председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, МИД России и президент совершенно правильно ведут сдержанную политику в отношении санкций
Изменить размер текста:

У российского руководства нет необходимости зеркально отвечать на новые санкции США в связи с делом Скрипалей, считает председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- В данной ситуации я не вижу необходимости как-то зеркально отвечать (на новые санкции США. - Авт). На мой взгляд, на сегодняшний день нужно вести сдержанную политику в вопросах санкций, разумно подходить к этой проблеме, что и делает Министерство иностранных дел и президент Российской Федерации, - рассказал КП-Крым Юрий Гемпель.

Он подчеркнул: несмотря на огромное количество экономических ограничений «со стороны недружественных стран», и Россия в целом, и Крым в частности динамично развиваются.

- На мой взгляд, все эти санкции даже помогают нашим производителям встать на ноги. Как промышленность, так и сельское хозяйство получили новый толчок развития. Я как крымчанин хочу сказать, мне уже все равно, какие санкции они будут вводить в отношении нас, мы все развиваемся и будем развиваться дальше, - заключил председатель комитета по межнациональным отношениям.

Напомним, в среду, 8 августа, Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела по отравлению семьи Скрипалей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции США. По его словам, анонсированные ограничительные меры не соответствуют международному праву. А также в Кремле считают неприемлемой увязку новых санкций с делом в Солсбери.

Ранее работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Позже британские власти заявили о причастности к инциденту российской стороны, не предоставив при этом доказательств. Россия не была допущена к расследованию произошедшего. Москва эти обвинения отвергает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Севастополя: Санкции ЕС не повлияют на развитие экономики Крымского полуострова

Власти Республики Крым считают продление санкций "заезженной пластинкой" (подробности)

Власти Крыма назвали ничтожными экономические последствия санкций ЕС против полуострова

Европейские инвесторы пока просто не афишируют себя (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог