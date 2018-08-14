Украинцы или крымчане: Кто платит больше за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-14T09:44:13+03:00

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В незалежной сравнили траты на услуги ЖКХ в странах Азии и Европы. Рейтинг составила украинская общественная организация «Публичный аудит», которая состоит из экономистов, юристов и аудиторов. Эксперты про­анализировали, сколько денег тратят украинцы и жители Европы, Азии и России на оплату коммунальных услуг. Оказалось, что украинцы отдают 40% своего заработка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это самый высокий показатель из 20 стран, по которым был сделан анализ.

«Комсомольская правда - Крым» сравнила уровень доходов крымчан и украинцев, а также выяснила, сколько в среднем тратят жители полуострова на услуги ЖКХ.

Сколько платят за свет, газ и воду в Симферополе

Средняя зарплата украинцев 16 187 рублей (по официальному курсу Центробанка). На оплату коммуналки в среднем они отдают 6424 рубля, что составляет 40% от общего их дохода.

Средняя зарплата у жителей полуострова, по данным Крымстата, 21 245 рублей, из этой суммы на коммуналку уходит примерно 15%, это около 2-3 тысяч рублей.

- Я живу в однокомнатной квартире. В зимний период, с декабря по март, у меня выходит около 2000 рублей за коммуналку. Это 600-700 руб­лей за газ, 120 рублей за воду, 350 рублей за электроэнергию и 850 рублей за квартплату, - рассказала жительница Симферополя Наталья. - Летом плачу меньше, примерно 1500 рублей. Тратится меньше газа - за него отдаю примерно 30 рублей, но чуть больше потребляется воды и электроэнергии - работает кондиционер.

Немного больше расходов у жителей двухкомнатных квартир.

- У нас семья, живем вчетвером. Летом на оплату коммуналки тратим 2150 рублей в среднем: 200 рублей за свет, 350 за газ, 600 руб­лей квартплата и 1000 рублей за горячую и холодную воду. Зимой, за счет отопления, сумма, конечно, больше - примерно 3000 рублей, - говорит отец двоих детей Артем.

А пенсионеры…

Немного сложнее дела обстоят у пожилых людей. Средний размер пенсии в Крыму в июле 2018 года, по данным крымского отделения Пенсионного фонда, чуть больше 12 тысяч рублей. На коммуналку уходит примерно 16-25%. Конечно, есть и те, кто получает пенсию от 15 000 рублей, а есть и те, у кого она меньше 12 000.

Так, например, пенсионерка Антонина Федоровна живет одна в трехкомнатной квартире. Соответственно, у нее высокая квартплата за площадь и взнос за капремонт.

- У меня жилплощадь 60 квадратов. За квартплату ежемесячно выходит фиксированная сумма - 1020 рублей, за газ по счетчику плачу 100 рублей, капремонт - еще 370 рублей, за свет примерно 500 рублей и еще 250 рублей за холодную воду. Зимой к этой сумме добавляется еще примерно 1500-3000 за отопление. Итого летом я плачу 2240 рублей. Зимой и до пяти тысяч коммуналка выходит. Пенсия у меня, слава богу, 16 тысяч рублей, - делится женщина.

Сколько платят в Киеве

- У меня однушка, живу в Киеве. Летом коммуналка выходит в пределах 960 рублей (в пересчете на российскую валюту). Горячая вода по счетчику - 384 рубля, холодная - 288, электроэнергия - 192, за газовую плиту - 84 рубля. Зимой дороже, добавляется отопление - 2880 рублей, площадь квартиры - 42 квадратных метра. Итого зимой за коммуналку плачу 3840 рублей, - рассказывает жительница Киева Ирина.

С 2014 года тарифы на Украине взлетели в два раза. Но и зарплаты поднялись. Минимальная была 2880 руб­лей, стала 8 880.

Что касается пенсии, за последний год ее средний размер в незалежной вырос на треть, и в январе 2018-го составил 5952 рубля, минимальная пенсия сейчас 3484 рубля.

Получается, что пенсионеры, которые живут в одиночестве, не смогут самостоятельно оплатить коммунальные услуги и закрыть дыру в бюджете им могут помочь только родственники.

ВАЖНО!

Коммуналка в Крыму теперь будет дорожать не три раза в год, как это было с 2014-го по конец 2017 года, а раз в год, как это происходит по всей стране.

С 1 июля электроэнергия в среднем подорожала на 7%, газ на 6%, отопление от 4% до 6%, стоимость воды подняли только те предприятия, тариф у которых на данный момент меньше, чем 31,5 рубля за кубометр. Предприятия, у которых тариф был выше, наоборот, снизили цену.

Следующее повышение произойдет 1 июля 2019 года.

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