В Крыму завершился второй фестиваль «Опера в Херсонесе»

13 Авг. 18:33 2018-08-14T18:36:40+03:00

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В Крыму завершился второй международный фестиваль «Опера в Херсонесе». На сцене, установленной среди руин древнего города, выступили звезды мировой оперы и балета.

Так, для зрителей спели артисты Большого и Мариинского театра Валерий Алексеев, Оксана Шилова, Сергей Радченко, Ольга Толкмит, Артем Крутько. Демонстрировали свое вокальное мастерство и заграничные гости: Мелани Динер (Германия), Дмитрий Риберо-Феррейра (Колубмия), Валерия Мела и Дельфо Меникуччи (Италия).

- Я чувствую здесь себя безопасно, я понимаю, что люди приложили очень много усилий, чтобы здесь все это организовать, и для меня честь – быть здесь, - отметила Мелани Динер.

Иностранные гости подчеркнули, что культура должна быть вне политики, и все они рады выступить в таком уникальном месте, как Херсонес Таврический.

Музыку в этом году решили переплести и с визуальным искусством: на экране, установленном за сценой, проплывали картины известных художников.

– Мы показываем самые разные стороны европейской культуры, лучшие арии из произведений XVIII–XIX веков. Мы готовили специальный визуальный ряд – собрали картины Евпропейских художников разных веков для того, чтобы подчеркнуть важные моменты произведения, глубже погрузить слушателя в то, что происходит на сцене, - отметил один из организаторов мероприятия Олег Беркович.

В этом году представление снова посмотрел президент РФ Владимир Путин - и остался очень доволен. Послушать музыкальные шедевры приехала в Крым и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.