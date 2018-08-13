2018-08-14T18:36:40+03:00
Звезды

В Крыму завершился второй фестиваль «Опера в Херсонесе»

Надежда КУЧЕРЯВАЯ
Поделиться:
На сцену вышли звезды мировой оперыНа сцену вышли звезды мировой оперыФото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ
Изменить размер текста:

В Крыму завершился второй международный фестиваль «Опера в Херсонесе». На сцене, установленной среди руин древнего города, выступили звезды мировой оперы и балета.

Так, для зрителей спели артисты Большого и Мариинского театра Валерий Алексеев, Оксана Шилова, Сергей Радченко, Ольга Толкмит, Артем Крутько. Демонстрировали свое вокальное мастерство и заграничные гости: Мелани Динер (Германия), Дмитрий Риберо-Феррейра (Колубмия), Валерия Мела и Дельфо Меникуччи (Италия).

. Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

.Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

- Я чувствую здесь себя безопасно, я понимаю, что люди приложили очень много усилий, чтобы здесь все это организовать, и для меня честь – быть здесь, - отметила Мелани Динер.

Иностранные гости подчеркнули, что культура должна быть вне политики, и все они рады выступить в таком уникальном месте, как Херсонес Таврический.

. Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

.Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

Музыку в этом году решили переплести и с визуальным искусством: на экране, установленном за сценой, проплывали картины известных художников.

– Мы показываем самые разные стороны европейской культуры, лучшие арии из произведений XVIII–XIX веков. Мы готовили специальный визуальный ряд – собрали картины Евпропейских художников разных веков для того, чтобы подчеркнуть важные моменты произведения, глубже погрузить слушателя в то, что происходит на сцене, - отметил один из организаторов мероприятия Олег Беркович.

. Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

.Фото: Надежда КУЧЕРЯВАЯ

В этом году представление снова посмотрел президент РФ Владимир Путин - и остался очень доволен. Послушать музыкальные шедевры приехала в Крым и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Новости 24
В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки
Под Севастополем нашли затонувшее судно конца XIX века
В Севастополе на байк-шоу выступит Чичерина, "Ария" и "Декабрь"
Перепутал: Крымчанин-рецидивист избил по ошибке не того человека и получил новый срок
В Симферополе начался капитальный ремонт улиц
Житель Самары "увел" у крымского предприятия техники почти на 5 миллионов
Большой десантный корабль ЧФ уничтожил "вражескую артиллерийскую батарею"
В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта
В Симферополе установят 5 новых светофоров
Слесарь сорвался вниз с канатной дороги Мисхор - Ай-Петри
22-летний севастополец сядет на 8 лет за торговлю наркотиками
В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы
В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы
Сухо и жарко: В Крыму 14 августа днем до +33
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли