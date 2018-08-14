Севастополец сделал из «копейки» кабриолет

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-14T15:26:28+03:00

Изобретатель захотел, чтобы только у него была такая оригинальная машина [фото]

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Когда он мчится по улицам Севастополя, водители удивленно переводят взгляд с дороги на проезжающий автомобиль, а пассажиры в маршрутке прилипают к окнам, чтобы получше разглядеть машину.

- Смотри, кабриолет-«Жигули»! - комментируют находящиеся в общественном транспорте пассажиры.

Желтый «кабрик» в Севастополе - настоящая звезда. Когда его владелец припарковывается в городе, желающих сделать селфи на фоне самодельного автомобиля хоть отбавляй.

Кабриолет, сделанный на основе «Жигулей»-«копейки» - задумка и творение рук жителя Севастополя 44-летнего Виктора Кравца. Кстати, он неоднократно принимал активное участие и в преобразовании стареньких «Волг» в фактически новые машины, которые участвуют в Севастополе во время парада на 9 Мая.

Панель в машине взята с «БМВ», передние сиденья - от старенькой «Хонды»Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Сначала хотел лимузин

- Машина для повседневной езды у меня уже есть, но хотел, чтобы была еще для души и чтобы такой ни у кого не было, - поделился с «КП-Крым» умелец. - За гроши приобрел, можно сказать, груду железа - «Жигули»-«копейку» белого цвета. Изначально подумал, что «семерка» все-таки эстетичней выглядит, чем первая модель, и в течение двух лет, когда было свободное время, возился с ней в гараже, разбирал, пилил, параллельно вынашивая идею сделать из готовой уже «семерки» лимузин. Но для лимузина размер машины все-таки не дотягивал, а вот преобразить «жульку» в кабриолет- реальная задача. На том и порешил.

Машина оформлена в ГАИ по всем правиламФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Запчасти от БМВ и «Хонды»

- На передел ушло лет пять. Точно не считал, но вложил я в машину много, пару сотен тысяч рублей точно. Кое-где, конечно, пришлось сэкономить. Например, в планах было покрасить машину в цвет «хамелеон», чтобы в тени она была зеленая, а на свету преображалась в оранжевый. Но такая краска дорогая. Пришлось сделать желтый кабриолет, - рассказал Виктор Кравец.

Панель в машине взята с «БМВ», передние сиденья - от старенькой «Хонды», задние - от Mitsubishi Lancer, а задняя спинка когда-то принадлежала Toyota Corolla. В общем, такая себе сборная солянка. И только «внутренности» родные - «копейки»! А душа у машинки точно «кабрика» - такая же свободолюбивая и авантюрная. Прямо слова из песни Успенской: «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь…»

Кстати, оформлен автомобиль после переделки по всем требующим в ГАИ правилам, так что гоняет по севастопольским дорогам «кабрик» легально.

- Немало предложений мне уже поступало от водителей продать машину, но я ее никому не отдам, - с нежностью глядя на солнечный «кабрик», говорит изобретатель.

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