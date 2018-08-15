На крымчан начали подавать в суд из-за долгов по капремонту

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-15T13:58:26+03:00

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Половина крымчан не платят за капремонт. Чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК сначала ввел пеню, а потом и вовсе начал подавать в суд на нерадивых должников.

- Долгое время мы вели разъяснительные беседы, но теперь массово обращаемся в суд, уже начали получать судебные приказы, пошли первые взыскания, - сообщил генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Василий Маратканов.

Он уточнил, что судебные процессы начаты в отношении 220 человек.

- Экономический эффект от введения пени тоже есть. Если в мае собираемость по взносам на капремонт составила порядка 30 миллионов рублей, то в конце июня уже было собрано порядка 55 миллионов, - привел пример Василий Маратканов.

Всего же жители полуострова задолжали около 1 миллиарда рублей.

Из-за того что некоторым крымчанам вовремя не пришли платежные уведомления и люди начали жаловаться на неправомерность взимания пени, им пошли на встречу - в фонде пообещали, если задолженность люди погасят до 1 сентября, но начисленную пеню спишут.

За капремонт жители полуострова платят по тарифу 6,16 рубля за квадратный метр.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Отремонтируют 350 домов

Всего в Крыму в программу капремонта попали 10 333 многоэтажки. В этом году отремонтируют 350, на что потратят порядка 1,8 миллиарда рублей. В стоимость включена замена лифтового оборудования, а также ремонт фасада, фундамента, кровли и подвала и внутридомовых инженерных сетей.

Капремонт многоэтажек на полуострове уже проводят. По данным Министерства ЖКХ, сейчас идут работы в 155 домах.

Тарифы на капремонт в Крыму не поднимались, как и в прошлом году, люди платят по 6,16 рубля за квадратный метр. Деньги идут в «общий котел». Как узнавать, когда в вашем доме проведут ремонт, смотрите рубрику «Важно». Этот процесс можно ускорить, если жители того или иного дома решат открыть спецсчет и сдавать как можно больше денег на ремонт.

- Чтобы изменить способ управления многоквартирным домом, нужно провести общее собрание, составить протокол и в течение 5 дней отправить его в фонд. Через год после этого дом переходит на спецсчет. Все деньги, которые жители дома ранее уплачивали в «общей котел», перейдут на отдельный счет. Люди, которые выбирают такой способ сбора денег, должны понимать, что если собираемость по взносам будет ниже 50%, то государственная жилищная инспекция переведет их обратно в «общий котел», - предупредила врио начальника отдела по работе с обращениями граждан некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Анастасия Литвинова.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, жильцы самостоятельно на собрании могут принять решение платить ежемесячно, к примеру, не 6,16 рубля за квадратный метр, а по 8 или больше рублей.

удебные процессы начаты в отношении 220 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ

КСТАТИ

Квитанция об уплате взноса за капремонт приходит до 10 числа каждого месяца, а оплатить взнос нужно до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В последующие числа уже будет начисляться пеня.

НОВШЕСТВО

В квитанции на оплату капремонта появится графа страхования от несчастных случаев. Отдельный договор со стараховой заключать не нужно. Если хотите уберечь квартиру от пожара или затопления, опочиваете вместе с капремонтом страховку. Платеж ежемесячный, сумма - около 1-1, 5рубля за квадратный метр.

О ЛЬГОТАХ

- Все льготы носят заявительный характер. Если вы не подали соответствующее заявление в Министерство труда и соцзащиты РК, скидка начислена не будет. Но многие крымчане думают, что льготы начисляются автоматически. Это не так, - предупредила Анастасия Литвинова. - За 2017 год перерасчет по льготам гражданам 70-80 лет практически полностью произведен. До конца 2018 года его завершат в полной мере. Также рассматривается вопрос о монетизации льгот, чтоб уйти от неправильности и ошибок в начислениях.

Льготы на капремонт начисляются исходя из площади квартиры. Для одиноко проживающих льгота установлена на 33 кв. м, если квартире живет два человека, то 21 кв. м, если больше двух - 18 кв. м. За оставшуюся квадратуру граждане платят в полном объеме.

Крымчане задолжали на капремонт около 1 миллиарда рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВАЖНО

Узнать, когда в вашем доме проведут ремонт, можно на сайте kaprem82.ru. Нужно кликнуть на окошко «Найти дом», затем выбрать вкладку «Дома в программе», ввести город или район проживания, улицу и номер дома, и перед вами появится информация по вашему жилью. Будут указаны сроки и виды работ.