2018-08-22T12:31:16+03:00
Общество

Автопробег, акробаты и самый большой триколор: Как в Симферополе празднуют День флага РФ

Триколор развернули на площади им. Ленина
Надежда ДАЦЮК
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Мероприятие началось в 9.15Мероприятие началось в 9.15Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму 22 августа празднуют День Главного государственного символа – флага Российской Федерации.

В 9 утра в Симферополе на площади им. Ленина подняли Государственный флаг. Затем в рамках патриотической молодежной акции «Цвет России» развернули самый большой триколор в Крыму длиной в 28 и шириной в 16 метров. Весом полотна - аж 100 килограммов!

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республикиФото: Виталий ПАРУБОВ

Молодые и спортивные крымчане продемонстрировали трюки чирлидинга.

Молодежь показывала акробатические трюки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Молодежь показывала акробатические трюкиФото: Виталий ПАРУБОВ

Позже начался автопробег регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым. Машины проедут по проспекту Кирова, сделают два круга по кольцу на площади Советская, затем поедут по улице Розы Люксембург на ж/д вокзал, оттуда на площадь Московскую, Куйбышева, и проспект Победы.

Автопробег стартовал с площади Ленина Фото: Виталий ПАРУБОВ

Автопробег стартовал с площади ЛенинаФото: Виталий ПАРУБОВ

Сегодня гостям и жителям полуострова раздают светоотражающие брелоки в цветах триколора и памятки с краткой информацией об истории Государственного символа. До 13.00 можно получить презенты в аэропорту «Симферополь».

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. Запланированы концерты, театральные программы, а также тематические выставки в музеях.

День Государственного флага Российской федерации стал официальным праздником в 1994 году указом Президента России от 20 августа. Праздник ежегодно отмечают 22 августа. Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

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