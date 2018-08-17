Под Керчью археологи нашли античный склеп с Геркулесом

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-17T12:31:36+03:00

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В некрополе Кыз-Аул под Керчью археологи обнаружили античный склеп с изображением Геркулеса. Об этом «КП-Крым» сообщил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

- Расчистили склеп недавно – буквально пару дней назад. Он интересен он тем, что на нем есть изображения. Это встречается не так часто. Есть рельеф. Как считает исследователь, руководитель экспедиции Николай Федосеев и археолог Олег Гецко, изображение относится к началу II века нашей эры. Это именно Геркулес, а не Геракл, потому что это римское время, - рассказал Олег Марков.

Изображение Геркулеса. Фото: Олег Марков

Также, предположительно, на склепе изображена камфара с птицами. Похожие изображения того же времени прослеживались в склепах Италии.

Директор по развитию фонда отметил, что еще несколько дней склеп будут расчищать. После этого приедет директор Керченского лапидария.

- Он должен оценить, насколько хорошая сохранность этого рельефа, и может быть, сам рельеф будет снят и передан в Керченский лапидарий. Если он не посчитает нужным, то мы законсервируем склеп, - отметил Олег Марков.

Археолог уточнил, что экспедиция начала работать с 1 июля, в ней побывали 400 человек. За это время участники вскрыли порядка 800 квадратов.

При этом Олег Марков отмечает, что основная задача – это исследование береговой линии, которая постоянно обрушается.

- Именно для этого мы и привлекаем волонтеров, людей со всей страны, из разных стран. За две тысячи лет от 500 метров до полутора километров обрушилось береговой линии, - рассказал директор по развитию фонда.

По его словам, территория, которую исследуют археологи, раньше принадлежала большому античному городу.

- Этот город абсолютно точно находится на дне моря. Все, что было с ним связано, потеряно, кроме этого некрополя. Кстати, в прошлом году у нас была находка, наверное, намного круче, чем в этом году – это плиту, в которой упоминался некий древний переводчик с аланского языка и в честь него было постановление от царя Боспора Савромата II, - рассказал Марков.

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