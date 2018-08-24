2018-08-23T19:48:59+03:00
Общество

Как в Крыму собрать ребенка в школу и не разориться

«Комсомолка» посчитала, сколько денежек родителям придется потратить на форму и канцтовары
Анастасия КУРДЮКОВА
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Самое дорогое - школьная форма, спортивные костюмы, обувь и рюкзаки.Самое дорогое - школьная форма, спортивные костюмы, обувь и рюкзаки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За блузками на распродажу

До начала нового учебного года осталась всего неделя. Тем, кто долго нежился у моря и только забрал своих чад из лагерей, нужно ускориться и успеть купить все необходимое к 1 сентября. Школьные ярмарки в Симферополе, Севастополе и других крупных городах Крыма уже открылись, будут работать до 10 сентября.

Если не хотите потратить на школьную форму и принадлежности целое состояние, скупать все подряд не стоит. Сначала лучше прицениться.

- В этом году дочка в первый класс идет, прошлась по школьному базару и поняла, что потратить придется тысяч пятнадцать, а то и больше. Цены сумасшедшие, мне кажется, что взрослые вещи куда меньше стоят, чем на маленьких деток, - говорит жительница крымской столицы Наталья Федорова. - Хорошо что вовремя взяла себя в руки и решила посмотреть, сколько блузки, юбочки и тетради в супермаркетах стоят. Иначе так и разориться можно.

Самое дорогое - школьная форма, спортивные костюмы, обувь и рюкзаки.

- Костюмы-тройки (пиджак-жилетка-платье для девочек и пиджак-жилетка-брюки для мальчиков) по сравнению с прошлым годом остались примерно в том же ценовом диапазоне. Хорошую форму местных фабрик можно взять за 3800-4500 рублей. Их у нас хорошо берут, - говорит Светлана Иванова, одна из продавцов. - А вот юбки, блузки, рубашки родители чаще покупают в крупных торговых центрах. Там на распродажах можно найти эти вещи по 400-700 рублей, а на ярмарке цены выше - в среднем от 1000 до 1500 рублей.

Средние цены на школьную и спортивную форму. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Средние цены на школьную и спортивную форму.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Подорожала обувь

В основном на ярмарке представлены вещи крымских, российских, белорусских и китайских производителей. Много вещей остались с прошлогоднего сезона, цены на них дешевле примерно на 30%.

- Больше всего, как мне кажется, подорожала детская обувь. Если в прошлом году я покупала сыну хорошие кожаные туфли за 1500 рублей, то в этом году той же фирмы они стоили 2000 тысячи, а некоторые модели и 2800, - говорит Ирина, одна из покупательниц. - На ярмарке есть варианты с искусственной кожей за 1200 рублей, но с виду они очень страшненькие. Один раз купила дешевые, так сын даже месяц их не проносил.

Перед тем как купить ранец, пройдитесь по всему базару. В одном конце рынка они висят по 1500, в другом - почти на тысячу рублей дороже. Самые дорогие - с твердыми спинками, их цена в среднем 2300-3000 рублей, обычные - от 800 рублей.

- Тетради и ручки лучше покупать в супермаркетах, - советует другая мамочка, Олеся. - Я прошлось по ярмарке и заметила , что тетрадь в 12 листов «клетка» в магазине с самой обычной однотонной обложкой стоит 4 рубля, а здесь - 12. Какой смысл переплачивать? Если собираешь ребенка в первый класс, можно переплатить за яркую обложку, малышам они нравятся. А старшеклассникам все равно, с какой ходить. Так же и с ручками. В магазине они по 10 рублей, на ярмарке - от 20 самые дешевые.

Средние цены на канцтовары. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Средние цены на канцтовары.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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