Байк-шоу-2018 в Севастополе: Георгий Победоносец пересел на мотоцикл, а гора Гасфорта превратилась в свалку

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-18T14:18:47+03:00

Авторы идеи решили в этом году показать, как замусорено сознание у людей

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АЛТАРЬ ЗАМЕНИЛИ МОНИТОРЫ

Добраться на гору Гасфорта 17 августа стало нелегкой задачей. Вереницы машин, мотоциклов – все спешили попасть на одно из масштабных и феерических действий августа – 23-е Международное Байк-Шоу.

С семи вечера началась музыкальная программа, десятки тысяч людей собрались у сцены и, подпевая любимым артистам, одновременно считали минуты, когда же начнется то, над чем «Ночные волки» трудились с апреля.

В завершении концерта выступила группа "Ария"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Под зловещую музыку на сцену выехал огромный череп, который оседлал сатана. Возле него столпились люди в химзащите. А без нее никак.Кульминация Байк-Шоу… 23.00. Старт!

Без химзащиты было не обойтисьФото: Анна САДОВНИКОВА

Огромный череп- первая конструкция, которая показалась перед зрителями в начале КульминацииФото: Анна САДОВНИКОВА

Территория у горы Гасфорта – это по задумке организаторов – это огромная свалка. Мимо зрителей проехала крупная техника: автомобили, на одном из которых надпись «содомиты». Старые покрышки, мусор, хлам - все разлагается, пенится и представляет собой отвратительную картину.

Машины провезли мимо публики разлагающийся мусорФото: Анна САДОВНИКОВА

- Свалки движутся по России из поселков, больших и малых городов. Они сползаются, увеличиваются в размерах, превращаясь в горы, затмевая собой небоскребы. Зловонные, покрывающие под собой зеленые луга, синие озера. Свалки совокупляются, размножаются, плодят семейства и архипелаги и в этих свалках репутация казнокрадов, строящих дворцы на морском берегу достигают свалки…, - комментирует происходящее автор идеи, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов.

Смердящая свалка размножалась и превращалась в архипелагиФото: Анна САДОВНИКОВА

Алтарь заменили мониторы, экономические форумы пропитаны едким ядом, образовавшихся свалок, олицетворяющих мусор в сознании людей – такой посыл пытались донести во время Кульминации организаторы.

Зло пыталось разомкнуть руки сталинградских детейФото: Анна САДОВНИКОВА

ГОРЯТ РУКИ И ГОЛОВА

С замиранием сердца публика наблюдала за трюками мотофристайлеров. Парни на мотоциклах совершали пируэты с трамплина, делая сальто в воздухе, от чего народ аж вздрагивал, а затем восторженно аплодировал.

Фристайлеры показали высший пилотажФото: Анна САДОВНИКОВА

От трюков фристайлеров публика вздрагивала, переживая за каскадеровФото: Анна САДОВНИКОВА

Каскадеры совершали трюки под залп салютаФото: Анна САДОВНИКОВА

Мало кто знает, но некоторые участники шоу ради эффектного номера рискуют своим здоровьем. Например, команда закаленная огнем из Донецка – ребята с огнеметами, олицетворяющие по сюжету зло и пускающие в толпу огонь из преисподней.

Команда из Донецка устроила шоу с огнеметамиФото: Анна САДОВНИКОВА

- Защита минимальная - обычная ткань, которую используют для заводских костюмов. Никакой специальной защиты больше у нас нет, и в особо жаркие момент кожа с нас буквально слезает. Это больно. Вот здесь под костюмом кожи у меня чуть-чуть не хватает. В некоторых моментах возникает ощущение, что у тебя горят руки и голова, - рассказал Комсомольской правде - Крым» участник коллектива «Фаренгейт» (из романа Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», авт.) Дмитрий Грай.

На Байк-Шоу собрались десятки тысяч людейФото: Анна САДОВНИКОВА

ТАРАКАН, КОМАР И МИККИ МАУС

По количеству и сложности конструкций Байк-Шоу в этом году превзошло предыдущие во стократ. На каждом пятачке площадки, где происходила Кульминация, что-то каждую минуту шевелилось, взрывалось, дышало огнем, искрилось и двигалось.

Комар, муха и крыса поедали свалкиФото: Анна САДОВНИКОВА

Вот фонтан «Детский Хоровод», который был разрушен еще в Сталинградскую битву, а байкеры воссоздали макет в 2013 году. Огромный змей, шелестя чешуей и извергая из пасти пламя, окутывает фонтан, но дети не размыкают рук.

Народ не скрывал эмоцийФото: Анна САДОВНИКОВА

На самом верху взгромоздились «челюсти»: таракан, комар, крыса, которую байкеры нарекли Микки Маусом. Эти монстры поедают свалки, а из огромной пасти вытекает зеленая жижа.

Рядом свалка, в которой поселилась всякая нечисть, она копошится и размножается. Эстетикой здесь и не пахнет. Напротив, глядя на весь этот ужас, действительно начинает казаться, что на территории фестиваля запахло смрадом.

Чтобы стоять близко к сцене, многие занимали места за несколько часов до начала КульминацииФото: Анна САДОВНИКОВА

Но в этом и заключается задумка организаторов. Только так, немного жестоко можно показать реалии современного мира, точнее, что с ним происходит. Свалки поглотили его, замусорив сознание людей.

Такого количества пиротехники раньше не былоФото: Анна САДОВНИКОВА

БАЙКЕРЫ В «ШАРЕ СМЕРТИ»

Но на печальной ноте не заканчивалось ни одно Байк-Шоу.

- Символом Байк-Шоу в этом году стал огромный мотоцикл, на котором, словно с небес спустился Георгий Победоносец. Он поражает своим копьем змею, - поделился с «Комсомольской правдой - Крым» вице президент ассоциации каскадеров России, постановщик трюков на Байк-Шоу Сергей Воробьев.

Георгий Победоносец пересел на огромный байк и поразил змеяФото: Анна САДОВНИКОВА

Конструкция сделана из погрузчика, вместе с гидравликой она весит 5 тонн!

Пришлось немало потрудиться специалистам и над земным шаром. Во время одной сцены его полушария раздвигаются, и зрители становятся свидетелями сложнейшего трюка: «шара смерти», как его называют в цирке. Когда мотоциклист совершает езду в шаре – задача не из легких, а если байкеров двое, она усложняется вдвойне, учитывая, что конструкция небольшого размера.

Эффектно из темноты появился храм на холмеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Очищает мир у нас по сценарию монах-воин Пересвет. К зрителям выезжает храм, который находится на холме, ангелы совершают акробатические номера и все это происходит под классическую музыку, - рассказывает Сергей Воробьев.

Кульминация на Байк-Шоу всегда заканчивается на позитивеФото: Анна САДОВНИКОВА

По словам организаторов, ноу-хау, которого нет в мире, является железная дорога шириной в 11 метров.

- Мы умудрились сделать стрелку, у нас меняются три декорации: одна уезжает, другая приезжает, не давая зрителю придти в себя, - продолжает делиться постановщик трюков.

Поразил публику грандиозный салютФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, кто был на прошлогоднем Байк-Шоу, помнит главного «героя» Кульминации – Русский реактор. В этом году конструкцию преобразовали в храм на холме. Зрелище впечатляющее, особенно, когда скала как бы распадается на части, раскрываясь, словно лепестки бутона. Мягкий, теплый свет, золотая мишура, падающая с неба и в завершении всего действия по традиции салют. В этом году его было очень много, во всех вариациях. Сюрпризом стал также фонтан «Дружбы народов», установленный на самой вершине конструкции. Под залпы фейерверков он заработал, как бы очищая водой грязь на земле.