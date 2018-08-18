2018-08-18T10:40:22+03:00
Звезды

Иностранные гости о Байк-Шоу: «Такого в мире мы еще не видели»

Каждый год на фестиваль в Севастополь приезжает все больше и больше байкеров из зарубежных стран
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Анхель из Мадрида остановился в БалаклавеАнхель из Мадрида остановился в БалаклавеФото: Анна САДОВНИКОВА
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География мотоциклистов, приехавших на Байк-Шоу 2018, расширяется с каждым годом. Идя по дороге к сцене, то и дело слышишь иностранную речь.

Сербы, болгары, румыны, немцы, испанцы, англичане, литовцы…

Многие мотоциклисты решили приехать за несколько дней до кульминации, чтобы успеть отдохнуть в Крыму и пообщаться с «братьями» - как называют друг друга мотоциклисты.

- Эх, оставил свой байк дома, слишком долго пришлось бы ехать, целых четыре дня, преодолев пять тысяч километров. Но здесь я все равно буду «на коне» - друзья одолжили мотоцикл, - поделился Анхель Плана из Мадрида, член мотоклуба «Ночные волки».

Мотоцикл байкеру одолжили друзья в Севастополе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Мотоцикл байкеру одолжили друзья в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, это его второй визит в Крым и конкретно на Байк-шоу.

- А первый раз я приезжал пять лет тому назад, когда было большое шоу каскадеров, я сам каскадер и участвовал в нем. В этот раз буду в качестве зрителя наблюдать за всем происходящим. Это самое грандиозное и значимое шоу в мире о мотоциклистах. Во всем мире я не видел ничего подобного, что будет происходить во время кульминации. Это что-то фантастическое и невероятное! – взахлеб рассказывает иностранец.

Остановился Анхель в Балаклаве. Говорит, место просто потрясающее.

- Это лучшее место, где можно провести каникулы и отдохнуть. Там тихо, нет скопления людей, что очень комфортно. Вчера я ел черноморскую рыбу, а потом взяли лодку и отправились на пляж, где вода очень чистая, я там нырял с маской, - вспоминает испанец.

Другой гость Байк-Шоу – серб Стеван рассказал, что смотрел Кульминацию, раскрыв рот.

- Удивлен до глубины души, больше слов нет, - лаконично прокомментировал мотоциклист на ходу, догоняя байкеров, чтобы поделиться впечатлениями.

А друзья его также под впечатлением от увиденного. Говорят, специально приехали в Крым, так как были наслышаны, что в Севастополе на Байк-Шоу происходит нечто, вот и решили увидеть своими глазами – не разочарованы.

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