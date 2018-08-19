Прыжки с 27-метровой высоты в Крыму: Кубок мира по клифф-дайвигну выиграл британец

СЕГОДНЯ 13:57 2018-08-19T14:00:39+03:00

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Кубок мира по клифф-дайвингу (Freerate Cliff Diving World Cup), проходивший в Крыму, выиграл спортсмен из Великобритании Гэри Хант. Второе место занял украинец Алексей Пригоров, третье – Кайл Митрион из США. Они получили 6, 5 и 4 тысячи долларов соответсвенно.

Победители чемпионата мира.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Соревнования проходили в пгт Симеиз, Большая Ялта 18 августа. За звание сильнейшего клифф-дайвера сражались 12 спортсменов из России, Колумбии, Великобритании, США, Люксембурга, Мексики, Польши, Франции.

Напомним, клифф-дайвинг - это удивительно зрелищный вид спорта, при котором опытный спортсмен, демонстрируя пластику и красоту своего тела, прыгает в воду со скалы.

Общее фото на память.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму спортсмены прыгали с 27-метровой высоты.

- Погодные условия, в виде небольшого шторма и порывистого ветра, не на шутку напугали зрителей соревнований, но бесстрашные атлеты исполняли тройные сальто, обороты и винты со «слепым» входом в воду будто с вышки в тихом бассейне, - говорят организаторы. - Тысячи зрителей наблюдали за процессом, затаив дыхание, со всех возможных точек у скалы «Дива».

Призовой фонд соревнований в этом году составил 31,5 тысячи долларов. В 2019 году его хотят увеличить.

Такое мастерство редко где увидишь.Фото: Виталий ПАРУБОВ

За главный приз боролись 12 человек.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители были в полном восторге.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий призовой фонд составил 31,5 тысячи долларов.Фото: Виталий ПАРУБОВ

КОНКРЕТНО

Как распределились места

1. Гэри Хант (Великобритания)

2. Алексей Пригоров (Украина

3. Кайл Митрион (США)

4. Энди Джонс (США)

5. Никита Федотов (Россия)

6. Артем Сильченко (Россия)

7. Игорь Семашко (Россия)

8. Мигель Гарсия (Колумбия)

9. Алан Коул (Люксембург)

10. Крис Коланус (Польша

11. Сириль Умеджкан (Франция)

12. Серхио Гузман (Мексика)

Во время прыжков у зрителей замирало сердце.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые болели за спортсменов в море.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Международное жюри.Фото: Виталий ПАРУБОВ