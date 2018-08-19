2018-08-19T14:00:39+03:00
Спорт

Прыжки с 27-метровой высоты в Крыму: Кубок мира по клифф-дайвигну выиграл британец

Соревнования проходили в Симеизе, спортсмены прыгали со скалы Дива [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Спортсмены прыгали со скалы "Дива".Спортсмены прыгали со скалы "Дива".Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Кубок мира по клифф-дайвингу (Freerate Cliff Diving World Cup), проходивший в Крыму, выиграл спортсмен из Великобритании Гэри Хант. Второе место занял украинец Алексей Пригоров, третье – Кайл Митрион из США. Они получили 6, 5 и 4 тысячи долларов соответсвенно.

Победители чемпионата мира. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Победители чемпионата мира.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Соревнования проходили в пгт Симеиз, Большая Ялта 18 августа. За звание сильнейшего клифф-дайвера сражались 12 спортсменов из России, Колумбии, Великобритании, США, Люксембурга, Мексики, Польши, Франции.

Напомним, клифф-дайвинг - это удивительно зрелищный вид спорта, при котором опытный спортсмен, демонстрируя пластику и красоту своего тела, прыгает в воду со скалы.

Общее фото на память. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общее фото на память.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму спортсмены прыгали с 27-метровой высоты.

- Погодные условия, в виде небольшого шторма и порывистого ветра, не на шутку напугали зрителей соревнований, но бесстрашные атлеты исполняли тройные сальто, обороты и винты со «слепым» входом в воду будто с вышки в тихом бассейне, - говорят организаторы. - Тысячи зрителей наблюдали за процессом, затаив дыхание, со всех возможных точек у скалы «Дива».

Призовой фонд соревнований в этом году составил 31,5 тысячи долларов. В 2019 году его хотят увеличить.

Такое мастерство редко где увидишь. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Такое мастерство редко где увидишь.Фото: Виталий ПАРУБОВ

За главный приз боролись 12 человек. Фото: Виталий ПАРУБОВ

За главный приз боролись 12 человек.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители были в полном восторге. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители были в полном восторге.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий призовой фонд составил 31,5 тысячи долларов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий призовой фонд составил 31,5 тысячи долларов.Фото: Виталий ПАРУБОВ

КОНКРЕТНО

Как распределились места

1. Гэри Хант (Великобритания)

2. Алексей Пригоров (Украина

3. Кайл Митрион (США)

4. Энди Джонс (США)

5. Никита Федотов (Россия)

6. Артем Сильченко (Россия)

7. Игорь Семашко (Россия)

8. Мигель Гарсия (Колумбия)

9. Алан Коул (Люксембург)

10. Крис Коланус (Польша

11. Сириль Умеджкан (Франция)

12. Серхио Гузман (Мексика)

Во время прыжков у зрителей замирало сердце. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во время прыжков у зрителей замирало сердце.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые болели за спортсменов в море. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые болели за спортсменов в море.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Международное жюри. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Международное жюри.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители наблюдали со всевозможных площадок. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители наблюдали со всевозможных площадок.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Крыму и Севастополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
После введения пени на капремонт, крымчане заплатили 55 миллионов
Погода в Крыму на 19 августа: днем жара до +33
Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора
На раскопках в Крыму умер археолог
В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа
«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»
В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35
В Севастополе появится судебный квартал
Ансамбль песни и пляски ЧФ примет участие в байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе
В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин
В Евпатории разбойник напал на беременную
В рестораны и гостиницы Крыма поставляли контрафактный алкоголь с Северного Кавказа
На треть больше: В Крыму с начала года отдохнули 4,3 миллиона туристов
Туристку сняли с Чуфут-Кале: ей стало плохо на скалах
На трассе Симферополь-Керчь загорелся автобус с 50 пассажирами
В крымском интернате для детей-инвалидов нашли просроченные лекарства
В Крыму продавца нунчак приговорили к 160 часов обязательных работ
В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы
Коммунальщики узнают причину обвала асфальта на улице Карла Маркса в Симферополе
В Крыму на всех участках трассы «Таврида» началась укладка асфальта
В Крыму нашли двух мертвых дельфинов и молодь осетра
В Симферополе начали сносить незаконные гаражи
В Крыму хотят восстановить морское сообщение с Турцией
Из Севастополя вышел корабль «Вышний Волочек»
Часть Симферополя осталась без воды и света
Погода в Крыму на 16 августа: жара, днем до +35
Общественник: С 2014 года из Крыма в Украину уехали в основном мусульмане-радикалы