«Умные и красивые выбирают Крым»: Власти Украины не в состоянии сдержать поток туристов на полуостров

СЕГОДНЯ 20:09 2018-08-26T20:15:45+03:00

В незалежной создают искусственные очереди, вешают на границе билборды-"пугалки", но в крымских пунктах пропуска - аншлаг [фото]

Изменить размер текста: A A

Еще в 2014 году Украина отменила и автобусы, и поезда в Крым, но это не останавливает людей: добираются на личных автомобилях, ловят попутки. Корреспондент «Комсомольской правды - Крым» отправился в пункт пропуска «Армянск», чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела на границе.

«Не снимайте нас!»

Не успела я преклонить колено на раскаленный асфальт и направить фотоаппарат на автомобили, ожидающие въезда на пункт пропуска «Армянск», как чуть не стала жертвой разъяренной фурии. Блондинка лет сорока выскакивает из кроссовера с украинскими номерами и бежит ко мне, размахивая руками:

- Какое вы имеете право? Не снимайте нас! - Дама настроена более чем воинственно.

Поток украинских туристов в Крым не иссякаетФото: Анастасия ЖУКОВА

И не только она. Жители соседней Украины не желают «светиться» на территории Крыма. Завидев журналиста, отворачиваются, прячут лицо.

- А зачем нам проблемы? Вот так попадешь в интернет, тебя в какие-нибудь списки эсбэушные внесут - «был в Крыму». Мало ли потом что… - без фотокамер и диктофонов признаются некоторые украинцы.

Сколько бы власти незалежной ни твердили об обратном, жители Украины все равно массово едут летом в Крым. Чтобы как-то исправить ситуацию, украинские общественники недавно установили на границе несколько билбордов с надписью: «Умные и красивые едут в Одессу, Скадовск, а остальные - в оккупированный Крым». Бесполезно: судя по ажиотажу на границе, умные и красивые все же предпочитают полуостров.

- Каждый год ездим отдыхать к родственникам в Ялту, в Форос… - говорит семейная пара из Харькова. - Нравится нам здесь.

По факту через границу проходит вдвое больше людей, чем рассчитывали ранееФото: Анастасия ЖУКОВА

- Отдыхала недавно в Италии, но она рядом не стоит с Крымом по энергетике, - уверенно заявляет Валентина. Она гражданка Украины, но живет и работает в Германии. На полуостров приехала с мамой - навестить сестру, которая живет в Севастополе.

- Ух ты! «Комсомольская правда»! – воскликнула мама Валентины - Альбина, завидев мое удостоверение. - Я вас все время читаю в интернете. Да-да, так и запишите, что Альбина из Херсона очень любит «Комсомолку». Вот одна дочка из Германии на каникулы приехала, проведывали ее сестру. Я на этих выходных «работала бабушкой»: у меня в Севастополе внучка, шесть лет. Впечатления от Крыма чудесные!

Палки в колеса своим же согражданам

Неожиданно в очереди появляется легковушка с голландскими номерами. За рулем - житель Амстердама, представляется Максимом. Говорю с ним по-английски.

- Мы приехали сюда в июне, потом путешествовали по России, ездили на Кубок мира по футболу. Даже в Мурманске были! А сейчас еще неделю пробыли в Крыму. Отдыхали в Ялте, Алуште, Судаке. Все понравилось: люди, горы, море, природа, погода, еда. В основном, мы жарили шашлыки, но, конечно же, ели борщ, разные супы. Приезжаем в Крым уже третий раз, очень любим его, в прошлом году я тоже тут был. Предпочитаю Алушту - маленький и милый город, - восторгается он.

Машина с голландскими номерами на крымской границе - редкостьФото: Анастасия ЖУКОВА

Правда, иностранец недоволен, что на въезд с украинской стороны ему пришлось ждать аж 7 часов. Крымские пограничники в ответ вздыхают: их коллеги из незалежной искусственно создают очереди в курортный сезон.

- Они копят автомобили на той стороне. Вместо того чтобы пропускать постепенно, по одному, заставляют ждать, а потом «дают зеленый свет» - и машины «пачкой» попадают в нейтральную зону, люди ждут на жаре, хотя можно было бы обойтись и без этого, - объясняют в МАПП «Армянск». - Вообще, наш пункт пропуска рассчитан по проекту на три тысячи людей в сутки, а в сезон мы пропускаем по факту порядка 6000.

Украина создает искусственные очереди на въездФото: Анастасия ЖУКОВА

Золото - в бюстгальтерах, людей - в багажниках

Каждый автомобиль - как на въезд, так и на выезд - тщательно проверяют пограничники и таможенники. Вот стоит черный минивэн. Водитель открывает бардачок, достает все вещи из багажника.

- Обязательно просим поднимать все коврики, потому что под ними некоторые клеят на скотч доллары, монеты старинные. Охотники часто забывают патроны в бардачке - получается незаконный провоз боеприпасов, - поясняет пограничник Дмитрий, осматривающий очередную «легковушку». - Но к 2018 году получше стало, хоть людей уже не пытаются в багажниках возить. А поначалу было весело! Украинцы думали, что все «прокатит», ехали без документов. Однажды году в 2015-м отец сына под прицепом спрятал! Вытащили, конечно, отправили домой.

Пограничник снимает с пояса металлоискатель и просит водителя поднять руки.

- Люди под одеждой запрещенные предметы пытаются скрыть, к телу приклеивают, под бельем носят, - продолжает Дмитрий. - Вот недавно у нас дамы так пытались золотые украшения через границу пронести - в бюстгальтерах. Раньше колбасу носили, а теперь золото.

Каждый автомобиль тщательно проверяетсяФото: Анастасия ЖУКОВА

Хранители государственной границы рассказывают, что чаще всего нарушители пытаются провезти наркотики, ценности или патроны:

- В майонезных банках наркотики прятали одно время. Как-то девушка засунула «травку» в косметичку и бросила ее на детское кресло. Некоторые думают, что если на самое видное место положишь, то не найдут.

- На той стороне тех, кто из Крыма на въезд, даже особо не смотрят, так, по-быстрому. Знают, что мы уже все проверили, - усмехаются на крымском пункте пропуска.

Среди людей и автомобилей лавирует кокер-спаниель Эска. Она несет службу уже семь лет, обучена искать наркотики.

- Машины осматриваем выборочно. Полчаса собака работает - пятнадцать минут отдыхает, - делится кинолог.

Эска проверяет автомобили на наркотикиФото: Анастасия ЖУКОВА

Говорят «свои», а относятся - как к чужим

А на пешеходном направлении дежурит трехлетний лабрадор Габриэлла. Она обнюхивает сумки, проезжающие по багажной ленте. Работы у нее много: человеческий поток не иссякает.

На пешеходном направлении - аншлаг на въездФото: Анастасия ЖУКОВА

Вот к автостанции «Армянск» подъезжает автобус «Евпатория - граница», оттуда выходит дюжина людей с чемоданами и прямиком идет к пункту пропуска. В Армянске пешеходов особенно много, потому что до Украины, считай, рукой подать - всего 700 метров нейтральной зоны.

Из-за горизонта появляется группа пешеходов из незалежной. Несколько женщин прячутся от солнца под зонтом. Гремят колесики дорожных сумок. За ними понуро плетется худощавый мужчина - оказывается, его не пустили на Украину.

Он показывает мне украинский паспорт, выданный много лет назад в Нижнегорском районе Крыма. Там же Иван и прописан (имя изменено. - Ред.).

- Не пустили. Говорят, денег у меня мало, - жалуется крымчанин.

- Взятку просили?

Иван отворачивается и не хочет продолжать разговор с прессой.

Ивана не пустили на Украину по украинскому же паспортуФото: Анастасия ЖУКОВА

- Если наши его выпустили, то паспорт украинский в порядке, действительный, - говорят в пункте пропуска. - Как страна, которая везде трубит, что крымчане - ее граждане, может не пустить собственного гражданина на свою территорию? Непонятно. Ограничить выезд своих граждан - да, страна может. А чтобы въезд своим ограничивали - это нонсенс. Что-то с логикой не в порядке по ту сторону…

Забор установили после попытки украинских диверсантов прорваться в КрымФото: Анастасия ЖУКОВА

Прямо перед пунктом пропуска - красивая скульптура грифона, которая раньше была популярным местом для фотосессий. Теперь один из символов Крыма приветствует гостей из-за колючей проволоки: забор установили после попытки украинских диверсантов в августе 2016 года перейти неподалеку границу и устроить теракты на полуострове. Но все их планы провалились - для тех, кто приходит с мечом, граница на прочном замке. А туристов Крым всегда встречает хорошо. Потому и едут с Украины, несмотря на жару, отсутствие пассажирского сообщения и риск попасть «в какие-то списки СБУ».

ОФИЦИАЛЬНО

«Добро пожаловать!»

Михаил Коновалов, сотрудник пограничного управления ФСБ:

- В летний период отпусков поток транспортных средств и лиц, следующих через границу, в пунктах пропуска очень большой, но сотрудники со своей задачей справляются. В сутки через крымские пункты пропуска проходит более 14 тысяч человек и 2000 автомобилей. С начала года границу пересекли около полутора миллионов граждан. Нарушители пытаются использовать недействительные документы, провозить запрещенные предметы - но все тщетно. Только в июле пресечены три попытки провоза наркотиков и восемь попыток провоза боеприпасов. Мы призываем гостей Крыма соблюдать законодательство Российской Федерации и уважать друг друга. Добро пожаловать!

ЦИФРА

С начала года Крым посетили более 800 тысяч украинских туристов. Крымские чиновники ожидают, что до конца года полуостров примет порядка миллиона отдыхающих из незалежной.

СПРАВКА «КП»

Со стороны России на границе с Украиной действуют три пункта пропуска - «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп». Со стороны Украины - «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» («Чаплынка») соответственно. Самый загруженный из них - «Джанкой» («Чонгар»), но поток пешеходов больше между пунктами пропуска «Армянск» и «Каланчак», потому что между ними маленькая нейтральная зона (всего 700 метров). Недавно власти Украины предлагали закрыть пункт пропуска «Чаплинка», но пока никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Украина хочет запустить автобусы до границы с Крымом

Власти незалежной, кажется, уже не могут игнорировать многотысячный поток своих сограждан, которые едут на отдых в Крым. И планируют организовать легальные пассажирские перевозки из Херсонской области прямо к украинско-российским КПП. Сейчас отдыхающие из Украины едут на полуостров либо на своей машине, либо с пересадками: поездом до Новоалексеевки, затем до границы с частниками и позже пересекают границу пешком.

- Желание граждан Украины отдыхать у нас в Крыму настолько велико и очевидно, что скрыть это уже нельзя, - говорит вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. - Поэтому вполне логично, что власти Украины вынуждены уже на официальном уровне создавать инфраструктуру для подвоза украинских туристов в Крым. Наверное, что-то в голове у них начинает проясняться. На этом фоне, конечно, нелепыми выглядят голословные заявления украинской пропаганды, что Крым пустой.

По его словам, возможный запуск автобусного сообщения к границе - это «позитивный шаг, который привлечет еще больше украинцев в Крым».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина мучает туристов, отправляющихся в Крым. Незалежная создает на границе искусственные очереди

Людей заставляют часами стоять на жаре и ждать, пока у пункта пропуска не соберется около 100 машин (подробнее)

"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди

Гость из незалежной поделился впечатлениями с "Комсомолкой" (подробнее)

Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом, люди ждут в очереди

Российские пограничники работают в штатном режиме (подробнее)