Где и как будут отмечать Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-21T09:57:55+03:00

Праздник в регионах Крыма будут отмечать три дня Фото: Виталий ПАРУБОВ

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Сегодня мусульмане всей России отмечают один из самых почитаемых праздников - Курбан-байрам, который официально объявлен в Крыму выходным днем.

В 6.30 утра в крымских мечетях прошел праздничный намаз. Во всех регионах республики мусульмане будут отмечать праздник три дня.

Симферополь

Главные гуляния начнутся в крымской столице в парке им. Тренева в 16.00.

В программе - концерт крымскотатарских творческих коллективов, ансамбля песни и танца «Хайтарма» и фольклорного ансамбля «Крым». Будет проводиться выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов; дегустация традиционных крымскотатарских блюд; соревнования по борьбе куреш, победитель которых получит в награду живого барашка. Для детей будут работать аттракционы и игровая комната «Поле чудес».

Керчь

На площади им. Ленина с 18.00 до 20.00 пройдет концертная программа «Процветание в единстве». Гостей ждут выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и концерт с участием творческих коллективов города.

Симферопольский район

В мечети Кадыр-джами (Симферопольский район, поселок Левадки) в 10.00 запланирован детский праздник - детей порадуют поролоновым шоу, интересными играми, конкурсами и угощением.

Ялта

С 13.00 начнут праздновать Курбан-байрам и в Ялте - в мечети Дерекой по ул. Киевской, 66, пройдет развлекательная программа для детей, выступление местных творческих коллективов, а гости смогут отведать горячие сладости.

Саки

На территории Сакской соборной мечети в 14.00 начнутся анимационная программа для детей, соревнования по борьбе куреш и стрельбе из лука.

Белогорский район

23 августа в мечети села Вишневое в 14.00 пройдет детское анимационное шоу, игры, меленьких гостей ждут конкурсы, подарки и угощения.

Первомайский район

В селе Сары-Баш в 16.00 пройдет небольшой концерт, развлекательное шоу для детей и выступление творческих коллективов района.

Справка «КП»

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) - исламский праздник окончания хаджа. Фиксированной даты он не имеет. Отмечается спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. По традиции в этот день принято всех угощать едой, в первую очередь бедных и обездоленных.