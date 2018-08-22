В Крыму осудили экстремиста из Украины, участвовавшего в поджоге дома муфтия

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-22T12:56:39+03:00

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В Крыму осудили 28-летнего гражданина Украины Александра Стешенко, который участвовал в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Напомним, дом председателя Духовного управления мусульман Крыма заполыхал ночью 20 января 2018 года. Камеры слежения запечатлели двоих мужчин, которые, встав чуть поодаль, подожгли бутылки с "коктейлем Молотова" и запустили их в сторону дома. Зажигательная сместь взорвалась, начался пожар, который, судя по видео, зацепил еще и припаркованные у стены автомобили.

Поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.Видео: ЦОС ФСБ

Эта акция - только одна из тех, которые планировали устроить члены экстремистской группировки под руководством Эрола Велиева - помощника депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Помимо самого Велиева, в группу входили бывшие боксеры Александр Стешенко и Александр Третьяков.

По данным ФСБ, сформировали "команду" в Харькова по указанию лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова. Деятельность велась при поддержке СБУ. Экстремисты должны были совершить серию провокаций, чтобы посеять страх среди пророссийски настроенных крымских татар.

Стешенко удалось задержать в апреле этого года, когда он въезжал в Крым, чтобы устроить очередную "акцию". Он признался, что готовил "коктейли Молотова" для поджога, однако бросать бутылки с "сюрпризом" в дом муфтия отказался.

- Нам была поставлена задача сделать поджог дома муфтия Крыма. Эту задачу нам (Стешенко и Третьякову, - ред.) поставил Велиев Эрол. Мы сели в машину, поехали. Он нам показал дом, сказал, что здесь живет муфтий Крыма, сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого надо купить две бутылки с вином, чтоб в них замешать "коктейль Молотова". Я отказался, потому что могут пострадать вообще невинные люди. Но некуда было деваться, он сам вместе с Третьяковым сел в машину, они взяли бутылки и поехали на то место, - рассказал на допросе участник группировки.

Дело по ходатайству самого обвиняемого рассматривалось в особом порядке - то есть без длительного судебного разбирательства. В итоге Центральный городской суд Симферополя признал Стешенко виновным в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч.3 ст.35 – ч.2. ст. 167 УК РФ). За это гражданин Украины отправится в колонию-поселение на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

При этом с Александра Стешенко сняли еще одно обвинение - по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе). Как пояснили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Сообщники Стешенко - Велиев и Третьяков - в настоящее время находятся в федеральном розыске. В отношении Велиева возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" (ч.ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ), а вотношении Третьякова - по статье "участие в экстремистском сообществе" (ч. 2 ст. 282.1). Обвинение обоим предъявлено заочно.

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