2018-08-23T13:09:02+03:00
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Американский Apple удалил из своего онлайн-магазина сервис бронирования жилья из-за Крыма

Порядка 22% летних бронирований через «Суточно.ру» приходилось на Крым
Степан ОСТИНОВ
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Интернет-магазин не может сотрудничать с сервисами, предлагающими услуги в регионах, на которые США наложил эмбарго.Интернет-магазин не может сотрудничать с сервисами, предлагающими услуги в регионах, на которые США наложил эмбарго.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Американская компания Apple удалила из своего магазина App Store приложение краткосрочной аренды «Суточно.ру», через которое бронировали жилье в Крыму.

По словам представителя российской компании, порядка 22% летних бронирований жилья через «Суточно.ру» приходилось на Крым.

В компании Apple свое решение объяснили антикрымскими санкциями – интернет-магазин не может сотрудничать с сервисами, предлагающими услуги в регионах, на которые США наложил эмбарго. Именно к таким регионам и относится Крым.

Сервис «Суточно.ру» создан в 2011 году, изначально он работал как сайт объявлений, но год стал полноценным сервисом бронирования. Приложение российской компании в App Store запустили в начале 2015 года. По данным сервиса, активных пользователей там было около 100 тысяч. Ежедневно в летний период через «Суточно.ру» совершается около трех тысяч бронирований жилья.

Напомним, в июле онлайн-сервис бронирования жилья Booking.com закрыл доступ к рейтингам и отзывам о средствах размещения в Крыму. Кроме того, выбрать отель или гостиницу через сервис в Крыму можно лишь при условии, что пользователь поставит галочку в графе «Я путешествую по работе». Графа, в которой раньше можно было указать, что цель визита – отдых, пропала.

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