Участница заплыва через Босфор из Севастополя: «Купила билет, а плавать не умела»

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-25T07:21:44+03:00

Девушка так хотела стать участницей межконтинентального заплыва в Турции, что прошла экспресс курсы по технике плавания на выносливость

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Когда 29-летняя Алиса Баимбетова из Севастополя узнала о ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфор, она совсем не умела плавать, но желание девушки поучаствовать была настолько сильным, что она, не задумываясь, решила во что бы то ни стало приобрести слот - билет на участие.

- Обычно розыгрыш слотов происходит в начале января, почти за полгода до начала заплыва. Так как в этом году он был юбилейным, то и цена на покупку слота выросла с 50 долларов до 120-ти, - рассказывает Алиса Баимбетова.

Это своего рода лотерея. Желающие принять участие в межконтинентальном заплыве через интернет покупают либо за 120 долларов, либо за 120 евро (кому как удобно, курс валют здесь не учитывается) слот.

А дальше Алиса срочно пошла учиться плавать в бассейн под руководством тренера. Два месяца она просто училась держаться на воде и плавать обычным стилем и еще два месяца тренировалась техники выносливости в воде, что пригодилось во время заплыва. И все ради того, чтобы просто стать участницей межконтинентального заплыва через Босфор! Хотя, нет, не просто. Это прежде всего борьба со своими страхами и желание доказать себе, что человеческие возможности при желании неограниченны.- Ты можешь оплатить слот, но не выиграть. Счастливчиков определяет случай. Да, это своего рода лотерея и мне повезло! - до сих пор не может нарадоваться девушка.

И вот он – старт…

- Смотрю на воду, море похоже на «суп из людей». Не знаешь, куда прыгать, куда плыть, на момент растерялась, но прыгнула и поплыла. Конечно, все друг друга толкали, но агрессии не было, участники тут же извинялись, - вспоминает Алиса.

Хоть и не призовое место, но участие в заплыве - это не для слабаковФото: Из личного архива

Страшно стало, когда разыгрался шторм - а под тобой 120 метровая глубина.

А затем девушка еще попала во встречное течение.

- До финиша недалеко, а я барахтаюсь на одном месте, силы уже на исходе, обидно до слез, - рассказывает Алиса. - Вижу, женщина русскоязычная рядом пытается плыть, говорит, что очень устала. А я ей: держитесь, вы же не собираетесь сдаваться! Но она подняла руку и к ней тут же подплыли на катере и сняли с участия. Я подумала, ну уж нет, я не к этому шла, чтобы так просто сдаваться и…преодолела течение.

Результат Алисы - 2 часа 10 минут. Пусть и не призовое место, но девушка собой очень гордится, да и есть чем! Проплыть Босфор - это не для слабаков, как морально, так и физически.

- Что дальше? – интересуемся у Алисы.

- Дальше? Небо я уже покорила, прыгала с парашютом. Теперь хочу горы покорить, но плавание не брошу. У меня и сын загорелся плаваньем (Ярославу 5 лет). А еще хочу синего кита увидеть!

Почему-то кажется, что обязательно увидит…

От огромного количества участников море было похоже на "суп из людей"Фото: Из личного архива

КОНКРЕТНО

Юбилейный 30-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross) прошел в Турции.

Организовал заплыв Национальный олимпийский комитет Турции. Участников из 55 стран мира было 2 419 человек, из которых коло 450 человек - из разных регионов России, причем Алиса - единственная представительница Крыма и Севастополя. Участники преодолели расстояние в 6,5 километров, проплыв из азиатской части Стамбула на европейскую.

Первое место среди мужчин занял Догукан Улач из Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с результатом 46 минут 58 секунд.

Впервые межконтинентальный заплыв через Босфор стартовал в 1989 году. Но тогда участвовало всего 68 пловцов.

ВАЖНО

За всеми участниками пристально следили, и как только кто-то решался выбыть из строя, поднимал руку - к нему тут же подплывали организаторы на катере и забирали на сушу.

Перед подтверждением на участие организаторы требуют массу справок от спортивных врачей. Все-таки летальные случаи были и крайний раз трагедия произошла в этом году, когда парень из Турции доплыл до финиша, а на берегу у него схватило сердце и медики не смогли его спасти.