Польская газета обозначила на карте Крым как часть России

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-01T09:50:33+03:00

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Самое крупное польское спортивное издание "Przegląd Sportowy" опубликовало на своем сайте карту Европы, где Крым обозначен в качестве российской территории.

Как видно, полуостров окрашен в тот же оттенок красного цвета, что и остальная территория Российской Федерации. Украина же довольно заметно отличается. Материал, где появилась эта карта, посвящен футболу, в частности - Лиге Чемпионов. Опубликован он был 31 августа в 12:32.

Фото: Скриншот с сайта

А в прошлом году скандал вызвали глобусы польской фирмы Glowala. Так, на глобусах для польского рынка Крым обозначался территорией Украины, а на глобусах для продажи на территории России - в качестве региона РФ. Глобусы с российским Крымом находили также во Франции и в Белоруссии.

В 2016 году полуостров обозначали регионом РФ в польском издательстве "Галилеос". Тогда власти незалежной писали предпринимателям письмо, где заявляли, что подобная печатная продукция вредит имиджу Польши.

Подобные публикации выходят регулярно по всему миру. Так, в июне этого года австрийский демограф Саймон Кустенмахер обозначил Крым российским на карте, которую опубликовал у себя в Twitter.

В ноябре 2017 года Крым как часть РФ вышел в New York Times. Там полуостров назвали "спорной территорией". Украинский МИД не замедлил возмутиться по этому поводу.

Посылали ноту протеста украинские дипломаты и в Чехию. Там в 2016 году издательство Nakladatelstvi Ottovo выпустило футбольный атлас мира, где Крым отмечен территорией России. Картографы изобразили местную футбольную команду "Таврия".

Ругались в украинском МИДЕ с итальянским аналитическим изданием Limes, с французским издательским домом «Ларус» (Larousse). Извиняться пришлось и болгарскому телеканалу bTV за то, что показал в эфире карту Украины без Крыма.

Крым как часть РФ обозначили на карте даже в одной из самых известных правозащитных организаций США Freedom House.

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