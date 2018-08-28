В Крыму над трассой «Таврида» пронесся смерч

СЕГОДНЯ 17:59 2018-08-28T18:26:25+03:00

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Очевидцы недалеко от Керчи засняли на видео необычное природное явление для Крыма – небольшой смерч.

Прямо среди дня как раз над строящейся федеральной трассой «Таврида» вихрь воздуха с песком простирался от земли на несколько десятков метров в высоту.

Некоторые свидетели диковинного явления снимали смерч не только из окна автомобиля, а даже специально останавливались, подходили ближе, чтобы запечатлеть вихрь крупным планом.

В крымском гидрометцентре сообщили КП-Крым, что никаких аномальных атмосферных явлений в Крым за последние дни не фиксировались.

- Смерчей и чего-то подобного мы не наблюдали и не прогнозировали, - отметили в гидрометцентре.

По словам начальника крымского Гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Крыму достаточно часто очевидцы говорят о незначительных воронках, которых нельзя назвать смерчами в буквальном смысле этого слова.

- Последний крупный смерч был зафиксирован в Крыму в 2003 года в Джанкойском районе. Тогда стихия срывала крыши домов, уносила живность и людей. Такие смерчи происходят крайне редко, а подобные небольшие воронки мы даже не фиксируем, - рассказала КП-Крым Татьяна Любецкая.

По предварительной информации, из-за смерча никто не пострадал, он также не нанес никакого материального ущерба.