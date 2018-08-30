2018-08-30T15:38:25+03:00
Общество

"Крым - исконно русская территория": Самые известные высказывания Иосифа Кобзона о полуострове

Певец дважды приезжал в Крым после 2014 года
Надежда ДАЦЮК
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В российский Крым артист впервые приехал в 2015 годуВ российский Крым артист впервые приехал в 2015 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный российский певец и общественный деятель Иосиф Кобзон скончался на 81 году жизни. Долгое время артист боролся с онкологическим заболеванием, но 30 августа его жизнь оборвалась. «Комсомолка» вспомнила, что связывало певца с Крымом.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Иосиф Кобзон подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.

- Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без единого выстрела, без единой жертвы, – лишнее тому подтверждение. Это единодушное решение народа. Люди по сей день продолжают ликовать по поводу возвращения домой, – объяснял Кобзон.

В том же году из-за политической позиции Служба безопасности Украины запретила Кобзону въезжать в страну, а в 2015 артист попал в черный список деятелей культуры.

Летом 2015 года исполнитель дал концерт в Симферополе и в качестве представителя нижней палаты парламента России он ознакомился с инфраструктурой Республиканской детской клинической больницы. Артист спел пациентам и врачам несколько песен и подарил детям игрушки. Также Кобзон отметил, что больница находится в плачевном состоянии.

Иосиф Кобзон в детской больнице в Симферополе Фото: Никита ГАРАЩУК

Иосиф Кобзон в детской больнице в СимферополеФото: Никита ГАРАЩУК

В следующем году депутат сделал заявление о Крыме, которое вызвало бурную реакцию общественности.

- Мы взяли на себя непосильную ношу - Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы, – заявил Кобзон.

В четвертую годовщину вступления Крыма в состав РФ певец приехал выступать в Севастополь. Он признался, что гордится городом-героем.

- Севастопольцы, я счастлив, что три года назад приехал и поздравлял (с воссоединением Крыма с Россией - Авт.) на этой святой земле не только жителей, но и всех тех, кто любит и гордится Севастополем, - сказал певец.

Позже артист высказался против украинской политики и запрета украинских властей на посещение Киева.

СПРАВКА "КП"

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр (Донецкая область), уже в девятилетнем возрасте он исполнил перед Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы» в Кремле.

Позже певец поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).

Известность пришла к Кобзону через год, тогда он начал выступать дуэтом с однокурсником однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.

Затем началась его гастрольная деятельность. Параллельно Иосиф Кобзон участвовал в общественно-политических делах России, будучи депутатом Госдумы РФ.

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