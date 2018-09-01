Цветы, танцы и подарки: В крымских школах прозвенел первый звонок
В Крыму отгремели торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 1 сентября для каждого школьника - особенный день. Банты, белые рубашки, танцы, песни и поздравления - обязательные атрибуты каждой школьной линейки.
Новый учебный год "открывали" символическим ключомФото: Виталий ПАРУБОВ
Для первоклассников 1 сентября - особенный праздник. Это новый рубеж в их жизни. Волнуются и родители, и малыши.
Мамы ведут своих малышей в школу с гордостьюФото: Виталий ПАРУБОВ
Во всех школах по-прежнему чтут традицию: старшеклассник должен пронести по площади первоклашку, которая даст самый первый в этом году звонок. Стать этой парой - большая честь.
Традиции нерушимыФото: Виталий ПАРУБОВ
В обязательном порядке - концерт.
Обязательно - танцыФото: Виталий ПАРУБОВ
Правда, не обходится без зевков.
Без зевков не обошлосьФото: Виталий ПАРУБОВ
В этом году школьные линейки из-за жары свели к минимуму: по указанию минобраза сократили приветственные речи, чтобы детям не пришлось долго стоять на солнце. Для первоклассников после линеек провели первые в жизни уроки.
Для малышей провели первый в жизни урокФото: Виталий ПАРУБОВ
Не обошлось без подарков: первоклассники Симферополя получили от правительства Санкт-Петербурга 5500 комплектов книг в рамках проекта «Моя первая библиотека». Торжественная линейка с вручением прошла в школе-гимназии №39.
В каждом комплекте - «Историческая азбука Санкт-Петербурга в стихах и картинках» петербургского автора Евгения Лукина, «Сказки» крымской писательницы Лидии Огурцовой, а также альбомы для рисования. Цель проекта - привить малышам любовь к чтению.