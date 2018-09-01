Цветы, танцы и подарки: В крымских школах прозвенел первый звонок

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-01T16:05:19+03:00

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В Крыму отгремели торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 1 сентября для каждого школьника - особенный день. Банты, белые рубашки, танцы, песни и поздравления - обязательные атрибуты каждой школьной линейки.

Новый учебный год "открывали" символическим ключомФото: Виталий ПАРУБОВ

Для первоклассников 1 сентября - особенный праздник. Это новый рубеж в их жизни. Волнуются и родители, и малыши.

Мамы ведут своих малышей в школу с гордостьюФото: Виталий ПАРУБОВ

Во всех школах по-прежнему чтут традицию: старшеклассник должен пронести по площади первоклашку, которая даст самый первый в этом году звонок. Стать этой парой - большая честь.

Традиции нерушимыФото: Виталий ПАРУБОВ

В обязательном порядке - концерт.

Обязательно - танцыФото: Виталий ПАРУБОВ

Правда, не обходится без зевков.

Без зевков не обошлосьФото: Виталий ПАРУБОВ

В этом году школьные линейки из-за жары свели к минимуму: по указанию минобраза сократили приветственные речи, чтобы детям не пришлось долго стоять на солнце. Для первоклассников после линеек провели первые в жизни уроки.

Для малышей провели первый в жизни урокФото: Виталий ПАРУБОВ

Не обошлось без подарков: первоклассники Симферополя получили от правительства Санкт-Петербурга 5500 комплектов книг в рамках проекта «Моя первая библиотека». Торжественная линейка с вручением прошла в школе-гимназии №39.

В каждом комплекте - «Историческая азбука Санкт-Петербурга в стихах и картинках» петербургского автора Евгения Лукина, «Сказки» крымской писательницы Лидии Огурцовой, а также альбомы для рисования. Цель проекта - привить малышам любовь к чтению.