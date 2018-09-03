На старт! Внимание! Бархатный сезон! Пять важных причин, чтобы приехать в Крым осенью

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-03T17:02:05+03:00

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На пляжах стало больше мест

Отдых в сентябре в Крыму можно назвать райским. Толпы туристов, которыми были забиты пляжи, парки и парковки, уехали. Людей стало значительно меньше, а отдых комфортнее. Многие туристы жаловались на то, что в июле и августе место на пляже место у самого берега моря нужно было занимать в 8 утра. Придешь в 10, и придется ютиться где-то входа, и скакать к воде вприпрыжку по очень горячим камушкам.

Пляжный отдых в бархатный сезон тем и прекрасен – хоть в полдень приходи, мест на пляже полно. И что самое приятное, никто не будет ходить у вас по головам. В разгар лета туристы стелили полотенца и пляжные подстилки впритык к соседям. А сейчас в вашу «зону комфорта» никто вторгаться не будет.

Ожоги не страшны

Погода в сентябре в Крыму замечательная. Это самое отличное время для принятия солнечных ванн. Солнышко в это время приятное и щадящее. Любителям загорать, можно не бояться ожогов. Температура морской воды сейчас от +24 до +27 градусов. Днем воздух прогревается до +30…+34. По данным синоптиков, бархатная осень будет теплой и ясной. Если и станет прохладнее, то всего градусов на пять.

На пляжах появится больше свободного места.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Медузы уплыли

Пляжный отдых в сентябре еще прекрасен тем, что морская вода становится намного чище. А медузы и вовсе исчезают. В августе туристы, отдыхавшие в Саках, Евпатории и Черноморском районе страдали от наплыва огромных медуз корнеротов. От обычных белых медуз корнероты отличаются синим оттенком и тем, что больно жалятся. Они оставляют ожоги на теле, и купаться среди них совсем неприятно. Летом медуз было так много, что казалось они просто кишили у берега моря.

Белых медуз аурелий можно не бояться. Их яд слишком слабый, чтобы причинить вред человеку.

Сезон фруктов

Цены на фрукты и овощи просто копеечные. Вот где вы еще купите сочные крымские персики за 40 рублей за килограмм? Вдоль трассы «Симферополь-Саки» и на рыночках такого добра полно. На другие витаминки цены не менее приятные. Яблоки от 50 рублей, виноград от 80 рублей, инжир от 100 рублей, сливы от 50 рублей, арбузы от 15 рублей.

Цены на фрукты падают в разы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Жилье дешевеет

Цены на жилье осенью в Крыму тоже падают. Если в июле и августе на отдых в трех, четырех отелях нужно было потратить цело состояние, то в сентябре стоимость снизили на 30-50 процентов.

В сентябре в Ялте снять хороший номер на двоих в мини-гостинице уровня трех звезд можно за 2600 рублей в сутки (или 1300 рублей с человека). В трехзвездочном отеле за двухместный номер с вас возьмут около 7 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочном цены выше – около 13 тысяч на двоих. В Евпатории цены не такие кусачие. Отдых в четырехзвездочном отеле обойдется паре в 7800.

В частном секторе, например в Коктебеле или Рыбачьем комнату с кондиционером можно снять за 300-400 рублей с человека, Судаке или Феодосии за 500 рублей.

В межсезонье отели заманивают туристов привлекательными акциями.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Не растиражированные места отдыха

Кастрополь

Поселок стал известным после того, как в одном из его ресторанов сыграла свадьбу депутат Госдумы Наталья Поклонская. Это место она выбрала, чтобы скрыться от посторонних глаз. Кастрополь находится рядом с трассой «Ялта-Севастополь». Из Ялты до него ехать примерно 35 километров, из Севастополя 60 километров. Поселок сам по себе небольшой, но вполне уютный и уединенный. Там даже в августе в разгар сезона море было чистым и прозрачным, а все потому, что туристов там отдыхало не много. Крымчане туда не ездят, так как дорога долгая. Например, из Симферополя туда ехать почти 4 часа, жители этого города предпочитают отдыхать в Алуште до которой добираться всего 40 минут.

Бондаренково

Поселок находится в 25 километрах от Ялты, недалеко от поселка Малый маяк. В нем живут всего 30 человек. Место примечательно тем, что здесь практически не бывает людей - не все знают это место. Пляж с мелкой галькой, открывается потрясающий вид на годы. Ехать сюда стоит, если хотите уединения. Сам поселок заброшенный, там много надстроев и покинутых хозяевами домов.

В сентябре никто не помешает сделать красивые снимки на фоне визитных карточек Крыма.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Инжир

Это местечко находится в Балаклаве, недалеко от многолюдных пляжей, но о нем знают не многие. Инжир это цепочка маленьких бухточек, разделенных небольшими мысами и крупными валунами. Инфраструктуры здесь нет, дикая природа, скалы и лес. Виды очень живописные, и привлекают не только беззаботных туристов, ищущих приключений, но и режиссеров. Здесь снимали отрывки из фильма «Дикари». Название соответствующе. Отдыхать здесь сможете только в палатках, отелей и инфраструктуры нет.

Добраться сюда можно на каяках, которые дают в аренду в Балаклаве (час 300 рублей с человека, на сутки 1200 рублей). Второй вариант на катере или яхте, которые отходят от Балаклавской пристани (цены у частников разные – компания из 3-4 человек может договориться за 1000 рублей). Третий вариант – пешком. Дорога займет около двух часов.

ЦИФРЫ

Что с туристами

В Крыму уже отдохнули больше 5 миллионов туристов. Это на 1 миллион больше, чем в прошлом году. Всего до конца года планируют принять больше 6,5 миллионов человек.

В Севастополе за полгода отдохнули больше 1,5 миллиона человек, что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Огромный поток отдыхающих едет с Украины. Только за первые 6 месяцев 2018 года пассажиропоток превысил 1,1 миллиона человек. Число авто, которые пересекли границу за этот же период, больше 175 тысяч.

Отели и гостиницы в августе были заполнены больше чем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов было в Керчи, Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Отдыхать в Крыму в бархатный сезон сплошное удовольствие.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Какие сувениры привезти

- Чай из крымских трав - от 80 рублей за 100 грамм.

Собирается в горах, отличается особенным вкусом и насыщенным ароматом, а также обогащен массой полезных свойств.

- Местное вино – от 150 рублей в тетрапаке и от 250 в стекле.

Спросите у местных, где взять вино на разлив. Оно будет еще дешевле и вкуснее.

- Крымские сладости – от 130 рублей за коробочку весом в 400 грамм.

В одной упаковке вы найдете все: рахат-лукум, нуга, засахаренные орехи, инжир с маком и кунжутом, фрукты и орехи с лепестками крымской розы, виноград с кардамоном, курага с кешью, кофе с миндалем.

- Косметика из лечебных грязей: косметическая маска на глиняной основе – от 150 рублей за 50 мл, на основе крымской вулканической гряз от 180 рублей.

Сакские грязи находятся в поселке Штормовое возле Евпатории. Но «лечебные сувениры» можно приобрести везде. Шампуни, мыло, маски для лица и волос – все сделано с добавлением целебных компонентов.

- Эфирные масла – от 100 рублей

Масла, подушечки, мешочки и валики с ароматными смесями - они хранят приятный запах Крыма. Эти сувениры не только радуют, они оказывают оздоровительное влияние на организм. Выбор довольно велик: масла из розы, лаванды, мяты, шалфея мускатного, кориандра, ладанника крымского… Покупать «запах Крыма» лучше в аптеках или специализированных магазинах.

- Футболки с крымской символикой – от 700 рублей

Самые популярные в этом сезоне с изображением Крымского моста.

- Поделки из ракушек – от 50 рублей.

Продают их и на пляже и в сувенирных лавках. Брелки, магниты, рамки, зверьки – вариантов множество.

- Изделия из дерева – от 200 рублей

Подставки под горячую посуду, салфетницы, ложки, картины делают из бука, сосны, кипариса… Главное отличие таких сувениров - экологичность. А запах-то какой… Ух! К слову, если кухонная утварь вам не нужна, порадуйте своих мужчин деревянными нардами или шахматами, а кому-то понравятся курительные трубки.

ВАЖНО

Цены на авиабилеты падают

В середине сентября из Москвы в Крым можно улететь за 3800, при условии, что билеты будете покупать сейчас. Летом цены были в два-три раза выше, в зависимости от даты, времени и аэропорта вылета.