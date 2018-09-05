2018-09-05T11:26:54+03:00
Общество

День Керчи-2018: программа празднования на четыре дня

Отмечать 2618-летие древнейшего города России будут с 7 по 10 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Самая яркая программа запланирована на 8 и 9 сентября.Самая яркая программа запланирована на 8 и 9 сентября.Фото: Наталья Гоцанюк
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Керчь готовится отметить свое 2618-летие. Праздновать День города будут четыре дня подряд - с 7 по 10 сентября. Самая яркая программа запланирована на 8-е и 9-е числа.

7 сентября

Ул. Свердлова, 6

16.00-17-00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон».

17.00-18.00 – Театрализованное представление «Сказание о древнем городе» с участием студенческого клуба КГМТУ.

8 сентября

Сквер Славы

9.45 - церемония возложения цветов.

Площадь имени Ленина

11.00-13.00 - показательные выступления спортивных клубов.

17.00-19.00 - Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма».

Сквер Мира

11.00-14.00 - праздничная выставка «Это делает Керчь».

11.00-13.00 - выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь - город цветов, город счастья и надежды!».

11.00-12.00 - конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу».

11.00-14.00 - концерт творческих коллективов.

«День открытых дверей»

9.00-18.00 - Картинная галерея, Историко – археологический музей

Набережная (Ресторан «Галеон» - ротонда)

11.00-19.00 - выставочный комплекс «Керчь - город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.

Фотовыставка участников фотоклуба «Пантикапей».

Концерт духовых оркестров «Мой город вечно молодой».

Набережная, водная станция

11.00-23.00 - гастрономический «ГрильФест».

11.00-23.00 - работа аттракционов, морские прогулки.

19.00-21.00 - фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».

21.00-22.00 - выступление рок-группы «Casual» (Москва).

22.00-23.00 - выступление группы ПМ (экс-«Премьер-министр», Москва).

23.00 - Фейерверк.

Гулять керчане будут четыре дня подряд. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Гулять керчане будут четыре дня подряд.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Площадка Детской школы искусств им. Сердюка (ул. Войкова, 30)

15.00-18.00 - праздничная программа «С любовью о Керчи».

- Выставка работ художественного отделения.

- Концертная программа творческих коллективов города.

Площадка Дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 89)

7.00-16.00 - ярмарка выходного дня.

10.00-12.00 - концертная программа творческих коллективов города.

Молодежный парк

16.00-18.00 - концерт творческих коллективов города.

16.00-18.00 - спортивные соревнования.

9 сентября

Набережная, спортивная площадка

16.00-20.00 - «Кубок Грифона 2018» по воркауту, выступление рок-групп «DHARMA», «WHITENOISE» (Керчь).

Театр им. Пушкина

13.00-14.00 - сбор и регистрация участниц «Всекрымского парада невест».

14.00-16.00 - представление участниц парада. Дефиле. Выступление оркестра «Бриз-бенд».

Набережная

16.00-16.30 - авто- и мотопробег (ул. Театральная - гора Митридат).

16.30-17.30 - возложение цветов к обелиску Славы, запуск голубей, фотосессия.

17.30-18.30 - праздничный парад-шествие (ул. Ленина - Городская набережная).

18.30-20.00 - танцевальный флешмоб.

Запуск белых шаров, благотворительная акция.

Поздравления от руководства города.

Концертная программа ВИА «Русская песня».

Керчь отметит 2618-летие. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Керчь отметит 2618-летие.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Набережная (ресторан «Галеон»)

20.00-22.00 - подведение итогов «Парада невест», награждение.

Концертно-развлекательное шоу-программа.

Стадион им. 50-летия Октября

17.00 - футбольный матч ФК «Океан» - ФК «Севастополь».

10 сентября

11.00 – Возложение цветов к памятным местам участниками акции.

12.00 – Патриотическая акция «Живая память Победы». Высадка аллеи памяти, концерт духового оркестра.

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