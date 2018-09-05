День Керчи-2018: программа празднования на четыре дня
Керчь готовится отметить свое 2618-летие. Праздновать День города будут четыре дня подряд - с 7 по 10 сентября. Самая яркая программа запланирована на 8-е и 9-е числа.
7 сентября
Ул. Свердлова, 6
16.00-17-00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон».
17.00-18.00 – Театрализованное представление «Сказание о древнем городе» с участием студенческого клуба КГМТУ.
8 сентября
Сквер Славы
9.45 - церемония возложения цветов.
Площадь имени Ленина
11.00-13.00 - показательные выступления спортивных клубов.
17.00-19.00 - Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма».
Сквер Мира
11.00-14.00 - праздничная выставка «Это делает Керчь».
11.00-13.00 - выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь - город цветов, город счастья и надежды!».
11.00-12.00 - конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу».
11.00-14.00 - концерт творческих коллективов.
«День открытых дверей»
9.00-18.00 - Картинная галерея, Историко – археологический музей
Набережная (Ресторан «Галеон» - ротонда)
11.00-19.00 - выставочный комплекс «Керчь - город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.
Фотовыставка участников фотоклуба «Пантикапей».
Концерт духовых оркестров «Мой город вечно молодой».
Набережная, водная станция
11.00-23.00 - гастрономический «ГрильФест».
11.00-23.00 - работа аттракционов, морские прогулки.
19.00-21.00 - фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».
21.00-22.00 - выступление рок-группы «Casual» (Москва).
22.00-23.00 - выступление группы ПМ (экс-«Премьер-министр», Москва).
23.00 - Фейерверк.
Гулять керчане будут четыре дня подряд.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Площадка Детской школы искусств им. Сердюка (ул. Войкова, 30)
15.00-18.00 - праздничная программа «С любовью о Керчи».
- Выставка работ художественного отделения.
- Концертная программа творческих коллективов города.
Площадка Дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 89)
7.00-16.00 - ярмарка выходного дня.
10.00-12.00 - концертная программа творческих коллективов города.
Молодежный парк
16.00-18.00 - концерт творческих коллективов города.
16.00-18.00 - спортивные соревнования.
9 сентября
Набережная, спортивная площадка
16.00-20.00 - «Кубок Грифона 2018» по воркауту, выступление рок-групп «DHARMA», «WHITENOISE» (Керчь).
Театр им. Пушкина
13.00-14.00 - сбор и регистрация участниц «Всекрымского парада невест».
14.00-16.00 - представление участниц парада. Дефиле. Выступление оркестра «Бриз-бенд».
Набережная
16.00-16.30 - авто- и мотопробег (ул. Театральная - гора Митридат).
16.30-17.30 - возложение цветов к обелиску Славы, запуск голубей, фотосессия.
17.30-18.30 - праздничный парад-шествие (ул. Ленина - Городская набережная).
18.30-20.00 - танцевальный флешмоб.
Запуск белых шаров, благотворительная акция.
Поздравления от руководства города.
Концертная программа ВИА «Русская песня».
Керчь отметит 2618-летие.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Набережная (ресторан «Галеон»)
20.00-22.00 - подведение итогов «Парада невест», награждение.
Концертно-развлекательное шоу-программа.
Стадион им. 50-летия Октября
17.00 - футбольный матч ФК «Океан» - ФК «Севастополь».
10 сентября
11.00 – Возложение цветов к памятным местам участниками акции.
12.00 – Патриотическая акция «Живая память Победы». Высадка аллеи памяти, концерт духового оркестра.